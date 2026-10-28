Awaria w woj. śląskim. Część miasta bez ogrzewania i ciepłej wody

Awaria w Dąbrowie Górniczej. Które dzielnice nie mają ogrzewania?

Operator dąbrowskiej sieci ciepłowniczej, czyli spółka Tauron Ciepło, przekazał informacje o usterce źródła ciepła w Zakładzie Wytwarzania Tameh. Skutkiem tego problemu jest wstrzymanie dostaw centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla odbiorców z czterech dzielnic, którymi są Reden, Centrum, Gołonóg oraz Łęknice.

Przedstawiciele firmy zaznaczają, że problem leży po stronie zakładu produkującego energię, a sama awaria jest całkowicie niezależna od spółki Tauron Ciepło.

Kiedy wróci ciepło w Dąbrowie Górniczej? Komunikat Tauron Ciepło

Według komunikatów służb technicznych prace naprawcze ruszyły w środę, 28 października, we wczesnych godzinach porannych. Przywracanie sprawności systemu potrwa aż do późnego wieczora w czwartek, 29 października.

„Zgodnie z informacją, jaką otrzymaliśmy z ZW Tameh, usuwanie awarii potrwa od godzin wczesnoporannych 28.10.2026 r. do późnych godzin wieczornych 29.10.2026 r. Dostawa ciepła zostanie przywrócona natychmiast po informacji o usunięciu awarii przez służby techniczne źródła Tameh” - przekazał Tauron Ciepło.

Operator sieci jednocześnie przeprosił wszystkich mieszkańców za wynikłe utrudnienia.

Prognoza pogody dla Dąbrowy Górniczej na czas awarii

Przerwa w dostawie ciepła zbiegła się w czasie z wyraźnym jesiennym ochłodzeniem. Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach temperatura w Dąbrowie Górniczej wyniesie maksymalnie od 10 do 12 stopni Celsjusza, natomiast nocami słupki rtęci spadną do zaledwie 2-4 stopni.

Zimne kaloryfery dadzą się we znaki lokatorom szczególnie rano oraz wieczorami, kiedy temperatura wewnątrz budynków naturalnie się obniża.

Zakład Wytwarzania Tameh w Dąbrowie Górniczej

Działający w Dąbrowie Górniczej Zakład Wytwarzania Nowa wchodzi w skład spółki Tameh Polska, która dysponuje również instalacjami w Kędzierzynie-Koźlu oraz Krakowie. Sam Tameh Holding należy w równych częściach do koncernów ArcelorMittal i Tauron.

Głównym zadaniem tego podmiotu jest zaopatrywanie w media energetyczne hutniczych zakładów ArcelorMittal. Oprócz tego spółka wytwarza prąd oraz ciepło trafiające między innymi do dąbrowskich mieszkań.

Lokalna elektrociepłownia powstała równolegle z budową dawnej Huty Katowice. Od 2001 roku działa jednak jako osobna firma, która odpowiada za dostarczanie energii dla przemysłu i ogrzewania dla mieszkańców.

Sonda Z jakiej formy ogrzewania korzystasz? Elektrycznego Gazowego Węglowego