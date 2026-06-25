Atak nożownika w szpitalu na Śląsku! 19-latek ranił pacjentów i personel medyczny

D.P
2026-06-25 20:54

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Do placówki wtargnął 19-latek, który zaatakował nożem pacjentów i pracowników szpitala. Kilka osób odniosło obrażenia. Policjanci szybko obezwładnili i zatrzymali napastnika. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane. Szczegóły poniżej.

Policyjny radiowóz z niebieskimi i czerwonymi syrenami błyskowymi przed budynkiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie doszło do ataku nożownika. Więcej o tym zdarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Gajek Piotr / Super Express, Shutterstock

Dramatyczne sceny w szpitalu. Nożownik w Jastrzębiu-Zdroju ranił cztery osoby

Do ataku doszło w czwartek, 25 czerwca, wieczorem na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informuje TVN24, uzbrojony w nóż mężczyzna zaatakował zarówno personel medyczny, jak i pacjentów. W wyniku zdarzenia ranne zostały cztery osoby – lekarz, pielęgniarka oraz dwóch pacjentów.

Nieoficjalnie wiadomo, że wśród poszkodowanych jest ordynator oddziału gastrologii.

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Szybka reakcja służb. 19-latek w rękach policji

Informacja o ataku dotarła do policjantów krótko po godzinie 18. Funkcjonariusze natychmiast pojechali do szpitala i zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o dokonanie ataku.

- Dzisiaj po godzinie 18:00 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia – informują śląscy policjanci w komunikacje na Facebooku.

Na obecnym etapie śledztwa nie są znane motywy, którymi kierował się zatrzymany 19-latek.

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