Jak wyglądała reakcja na incydent w Bielsku-Białej?

W niedzielę, w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, doszło do przykrego zdarzenia, w którym dziewczynki pochodzące z Ukrainy zostały zaatakowane słownie przez 54-letniego mężczyznę. Jego zachowanie było agresywne i pełne wulgaryzmów. Na sytuację szybko zareagował kierowca autobusu oraz jedna z pasażerek, co przyczyniło się do zażegnania konfliktu.

Jakie kroki podjęły polskie władze?

W poniedziałek, po incydencie, policja zatrzymała sprawcę, a już we wtorek postawiono mu zarzuty dotyczące znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch nieletnich, oraz naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, w swoim nagraniu na mediach społecznościowych podkreślił, że takie zdarzenia są nie do zaakceptowania w demokratycznym społeczeństwie.

Jakie znaczenie miała reakcja społeczeństwa?

Ambasador zaznaczył, że incydent ten jest przykładem człowieczeństwa i empatii. „Kiedy jedna z pasażerek stanęła w obronie ukraińskiej dziewczynki, zrobiła coś więcej, niż tylko zareagowała. Pokazała temu dziecku, że nie jest ono samo.” Działanie kierowcy, który natychmiast zareagował na krzyki i wyprosił agresywnego mężczyznę z autobusu, również zostało docenione jako przykład odpowiedzialności.

Jakie były dalsze konsekwencje dla sprawcy?

Po incydencie, bielski przewoźnik zakończył współpracę z mężczyzną, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. Postawiono mu zarzuty z artykułu 257 Kodeksu karnego, co oznacza, że grozi mu kara do trzech lat więzienia za znieważenie z powodu przynależności narodowej oraz naruszenie nietykalności cielesnej.

Jakie jest stanowisko ambasadora Ukrainy?

Wasyl Bodnar wyraził wdzięczność polskim władzom, działaczom politycznym i społecznym za ich jednoznaczne stanowisko wobec nienawiści. „Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, a gdy agresja wymierzona jest w dziecko, zostają przekroczone wszelkie granice.” Ambasador podziękował także polskiej policji, organom ścigania oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji za szybką i profesjonalną reakcję.

Źródło PAP.