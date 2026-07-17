Aktywne wakacje? Najlepiej spędź je w Katowicach

- Głównym celem Katowickiej Karty Mieszkańca jest premiowanie osób, które żyją i rozliczają podatki w Katowicach. To dzięki tym środkom możemy rozwijać bazę rekreacyjno-wypoczynkową, dlatego choć chętnie korzystają z niej również osoby spoza Katowic, Katowiczanki i Katowiczanie korzystają z nich na preferencyjnych warunkach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W wakacje warto postawić na wodną ochłodę i skorzystać z oferty Ośrodków Rekreacyjno-Wypoczynkowych Bugla i Rolna – zachęca prezydent.

Wodne szaleństwo pod chmurką i pod dachem

Podczas upalnych dni centrum wakacyjnego wypoczynku stają się plenerowe Ośrodki Rekreacyjno-Wypoczynkowe zarządzane przez MOSiR Katowice. Do dyspozycji gości pozostają flagowe kąpieliska ORW Bugla oraz ORW Rolna, które kuszą otwartymi basenami i rozbudowaną infrastrukturą sportowo-gastronomiczną.

- Na naszych obiektach stawiamy na maksymalną dostępność - bilety, również te ze zniżką KKM, można wygodnie kupić przez internet. Pozwala to ominąć kolejki do kas w najbardziej upalne dni – podkreśla Daniel Muc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.

Autor: K. Kalkowski/ Materiały prasowe Kąpielisko Bugla

Ponadto, przez cały sezon letni najmłodsi mieszkańcy Katowic mogą bezpiecznie schłodzić się na bezpłatnych, miejskich wodnych placach zabaw.

Natomiast dla osób szukających ucieczki przed słońcem lub aktywności w bardziej sportowym wydaniu otwarte pozostają nowoczesne baseny kryte: Brynów, Burowiec oraz Zadole.

Wakacje z Katowicką Kartą Mieszkańca nawet 60% taniej

Urząd Miasta Katowice przypomina, że posiadanie aktywnej Katowickiej Karty Mieszkańca pozwala drastycznie obniżyć koszty wakacyjnego wypoczynku dla całej rodziny:

60% zniżki obowiązuje przy wejściach na kryte pływalnie: Basen Brynów, Basen Burowiec oraz Basen Zadole.

obowiązuje przy wejściach na kryte pływalnie: Basen Brynów, Basen Burowiec oraz Basen Zadole. 50% zniżki przygotowano dla odwiedzających odkryte kąpieliska ORW Bugla i ORW Rolna.

przygotowano dla odwiedzających odkryte kąpieliska ORW Bugla i ORW Rolna. Preferencyjne ceny obejmują również wypożyczanie sprzętu sportowego na kortach tenisowych, korzystanie z siłowni MOSiR, a także wejściówki na kultową Falę w sąsiednim Parku Śląskim.

Autor: S. Rybok/ Materiały prasowe Katowice oferują najmłodszym 4 miejskie wodne place zabaw. Na zdjęciu obiekt w Dolinie Trzech Stawów

Letnia Trasa Rekreacyjna

W lipcu i sierpniu MOSiR Katowice rusza dodatkowo w teren z wakacyjnym cyklem ALL INCLUSIVE TOUR 2026. Ten cykl wydarzeń zawita na miejskie plaże i kąpieliska, przynosząc darmowe animacje, konkursy sportowe z nagrodami oraz strefy relaksu z muzyką.

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