Aktywne wakacje? Najlepiej spędź je w Katowicach

- Głównym celem Katowickiej Karty Mieszkańca jest premiowanie osób, które żyją i rozliczają podatki w Katowicach. To dzięki tym środkom możemy rozwijać bazę rekreacyjno-wypoczynkową, dlatego choć chętnie korzystają z niej również osoby spoza Katowic, Katowiczanki i Katowiczanie korzystają z nich na preferencyjnych warunkach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - W wakacje warto postawić na wodną ochłodę i skorzystać z oferty Ośrodków Rekreacyjno-Wypoczynkowych Bugla i Rolna – zachęca prezydent.
Wodne szaleństwo pod chmurką i pod dachem
Podczas upalnych dni centrum wakacyjnego wypoczynku stają się plenerowe Ośrodki Rekreacyjno-Wypoczynkowe zarządzane przez MOSiR Katowice. Do dyspozycji gości pozostają flagowe kąpieliska ORW Bugla oraz ORW Rolna, które kuszą otwartymi basenami i rozbudowaną infrastrukturą sportowo-gastronomiczną.
- Na naszych obiektach stawiamy na maksymalną dostępność - bilety, również te ze zniżką KKM, można wygodnie kupić przez internet. Pozwala to ominąć kolejki do kas w najbardziej upalne dni – podkreśla Daniel Muc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.
Ponadto, przez cały sezon letni najmłodsi mieszkańcy Katowic mogą bezpiecznie schłodzić się na bezpłatnych, miejskich wodnych placach zabaw.
Natomiast dla osób szukających ucieczki przed słońcem lub aktywności w bardziej sportowym wydaniu otwarte pozostają nowoczesne baseny kryte: Brynów, Burowiec oraz Zadole.
Wakacje z Katowicką Kartą Mieszkańca nawet 60% taniej
Urząd Miasta Katowice przypomina, że posiadanie aktywnej Katowickiej Karty Mieszkańca pozwala drastycznie obniżyć koszty wakacyjnego wypoczynku dla całej rodziny:
- 60% zniżki obowiązuje przy wejściach na kryte pływalnie: Basen Brynów, Basen Burowiec oraz Basen Zadole.
- 50% zniżki przygotowano dla odwiedzających odkryte kąpieliska ORW Bugla i ORW Rolna.
- Preferencyjne ceny obejmują również wypożyczanie sprzętu sportowego na kortach tenisowych, korzystanie z siłowni MOSiR, a także wejściówki na kultową Falę w sąsiednim Parku Śląskim.
Letnia Trasa Rekreacyjna
W lipcu i sierpniu MOSiR Katowice rusza dodatkowo w teren z wakacyjnym cyklem ALL INCLUSIVE TOUR 2026. Ten cykl wydarzeń zawita na miejskie plaże i kąpieliska, przynosząc darmowe animacje, konkursy sportowe z nagrodami oraz strefy relaksu z muzyką.
Materiał Sponsorowany