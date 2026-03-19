Niebezpieczne zdarzenie w pobliżu Galerii Jurajskiej

W środę, 18 marca, około godziny 18:45 w Częstochowie doszło do niebezpiecznego incydentu w okolicach Galerii Jurajskiej. Jak informuje portal "Klobucka", interwencji wymagały dwie nastolatki, którym na miejscu udzielono pomocy przedmedycznej jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.

Z relacji jednego ze świadków wynika, że sytuacja mogła być bardzo poważna — jedna z dziewczyn najprawdopodobniej wpadła do pobliskiej rzeki Warty. To jednak na ten moment nie zostało oficjalnie potwierdzone przez służby.

Na miejsce szybko skierowano odpowiednie jednostki ratunkowe. Strażacy jako pierwsi podjęli działania, zabezpieczyli teren i udzielili pomocy poszkodowanym. Po przyjeździe pogotowia ratunkowego nastolatki zostały przekazane pod opiekę medyków, którzy kontynuowali działania ratunkowe.

Obecnie nie są znane szczegółowe przyczyny ani dokładny przebieg zdarzenia. Służby najprawdopodobniej będą wyjaśniać okoliczności tej sytuacji. Wiadomo jedynie, że dzięki szybkiej reakcji świadków i sprawnej interwencji ratowników udało się szybko udzielić pomocy potrzebującym.

Według stanu na godzinę 18:50 akcja służb nadal trwała, a miejsce zdarzenia pozostawało zabezpieczone. Więcej informacji w tej sprawie powinno pojawić się w najbliższym czasie.

Więcej informacji wkrótce.