Znamy kwoty, którymi kuszą złodzieje. Tabela "zwrotów"

Oszuści podszywający się pod pracowników NFZ doskonale wiedzą, jakich informacji szukamy. W fałszywych wiadomościach e-mail obiecują szybki przelew za wydatki medyczne, które każdy z nas ponosi. Poniżej prezentujemy symulację kwot, jakie pojawiają się w fałszywych formularzach – uważaj, te liczby to tylko "haczyk"!

Rodzaj wydatku Obiecany zwrot (Przykładowe kwoty) Ile faktycznie dostaniesz "na rękę"? Leki kupione w aptece od 150 zł do 450 zł 0 zł (Ryzykujesz stratę wszystkiego!) Zakup okularów korekcyjnych 200 zł - 350 zł 0 zł (Złodziej wyczyści Twoje konto) Zlecenia na wyroby medyczne wg "indywidualnego wyliczenia" 0 zł (Twoje dane trafią do przestępców) Leczenie za granicą Nawet kilka tysięcy złotych 0 zł (Grozi kradzieżą tożsamości)

Decyzja oszustów: Tak chcą wyczyścić Twoje konto

Mechanizm ataku jest prosty i ma na celu uśpienie Twojej czujności. Możesz otrzymać wiadomość o tytule „NFZ zwraca koszty za…” lub „Zwrot kosztów…”. Nadawca często używa adresu, który udaje oficjalny (np. [email protected]), a w treści znajduje się logo Funduszu.

Złodzieje wymagają wypełnienia formularza lub kliknięcia w link. To właśnie tam proszą o numer karty płatniczej, datę jej ważności oraz kod CVV. Jeśli podasz te dane, zamiast obiecanej "podwyżki" w domowym budżecie, zobaczysz puste konto.

NFZ nigdy o to nie zapyta – zapamiętaj te zasady

Prawdziwy pracownik NFZ nigdy, pod żadnym pozorem, nie wyśle do Ciebie maila z prośbą o dane bankowe. Fundusz oficjalnie przypomina, że nigdy nie prosi o:

numer Twojej karty płatniczej,

kod CVV (trzy cyfry z tyłu karty),

dane do logowania w bankowości internetowej.

Co musisz zrobić DZIŚ? Instrukcja bezpieczeństwa

Jeśli w Twojej skrzynce mailowej pojawiła się podejrzana wiadomość, nie panikuj, ale działaj zdecydowanie. Twoje pieniądze są bezpieczne tak długo, jak nie podasz nikomu swoich danych.

Nie otwieraj załączników i nie klikaj w żadne linki – mogą zawierać wirusy.

Sprawdź adres nadawcy – NFZ korzysta wyłącznie z oficjalnych domen państwowych.

Zgłoś incydent – jeśli podejrzewasz oszustwo, wypełnij formularz na stronie incydent.cert.pl.

Zablokuj kartę – jeśli już podałeś dane na fałszywej stronie, natychmiast zadzwoń do swojego banku i zablokuj dostęp do konta!

Zadzwoń po pomoc – w razie wątpliwości skorzystaj z bezpłatnej, całodobowej infolinii NFZ pod numerem: 800 190 590.

Poinformuj o tym ostrzeżeniu swoją rodzinę i znajomych – jedno kliknięcie może uratować czyjeś oszczędności życia!

