Nie każdy dorosły zachowałby się w taki sposób! Dwaj 10-letni mieszkańcy Tychów pokazali, że uczciwość nie zależy od wieku. Gdy znaleźli na ulicy portfel z ponad 3 tysiącami złotych, nie mieli zamiaru przywłaszczyć sobie ani pieniędzy, ani dokumentów. Zamiast tego postanowili oddać cenne znalezisko policjantom.

Ich postawa spotkała się z uznaniem funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Mundurowi postanowili osobiście podziękować młodym znalazcom.

Znaleźli portfel z tysiącami złotych. Nie zawahali się, co zrobić

Wszystko wydarzyło się w piątek, 16 października, przy ulicy Cichej w Tychach. Dwaj 10-latkowie natknęli się na zgubiony portfel.

Gdy zajrzeli do środka, okazało się, że znajduje się w nim nie tylko dowód osobisty właściciela i trzy karty płatnicze, ale również pokaźna suma pieniędzy. Gotówki było ponad 3 tysiące złotych!

Dla wielu osób takie znalezisko byłoby niemałym zaskoczeniem. Chłopcy zachowali się jednak wzorowo. Nie próbowali zatrzymać pieniędzy ani pozostałych przedmiotów. Całą zawartość portfela przekazali funkcjonariuszom tyskiej policji.

Ich postawa stała się przykładem odpowiedzialności i uczciwości, którą – jak podkreślają policjanci – warto kształtować już od najmłodszych lat.

10-latkowie trafili na komendę. Czekała na nich niespodzianka

Na tym jednak historia się nie zakończyła. Policjanci postanowili docenić zachowanie młodych mieszkańców Tychów i zaprosili ich na wyjątkowe spotkanie.

We wtorek, 27 października, chłopcy odwiedzili Komendę Miejską Policji w Tychach, gdzie spotkali się z przedstawicielami kierownictwa jednostki.

Pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji, mł. insp. Robert Machaj, oraz zastępca komendanta miejskiego, podinsp. Mariusz Szczepański, osobiście pogratulowali 10-latkom wzorowego zachowania.

W podziękowaniu za uczciwość chłopcy otrzymali drobne upominki.

Policjanci pokazali im specjalistyczny radiowóz. To była wyjątkowa nagroda

Wizyta w komendzie nie ograniczyła się jednak do oficjalnych podziękowań. Funkcjonariusze przygotowali dla młodych gości dodatkową atrakcję.

Chłopcy mogli z bliska obejrzeć specjalistyczny radiowóz wykorzystywany przez policjantów podczas obsługi zdarzeń drogowych. Mundurowi zaprezentowali im również wyposażenie pojazdu, w tym urządzenia do badania trzeźwości kierowców oraz mierzenia prędkości samochodów.

Dziesięciolatkowie z zainteresowaniem przyglądali się policyjnemu sprzętowi i zadawali funkcjonariuszom pytania.

Tychy na zdjęciach:

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Mali mieszkańcy Tychów dali przykład dorosłym

Historia dwóch 10-latków pokazuje, że uczciwość może być ważniejsza niż znalezione pieniądze.

Chłopcy nie tylko postąpili zgodnie z prawem, lecz także wykazali się odpowiedzialnością i szacunkiem dla cudzej własności.

Policjanci podkreślają, że takie zachowania zasługują na szczególne uznanie. Młodzi mieszkańcy Tychów udowodnili, że nawet pozornie zwykła decyzja może stać się powodem do dumy.