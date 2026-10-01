Wypadek busa i ciężarówki na A4 koło Gliwic

Do groźnego wypadku doszło dokładnie na 292. kilometrze autostrady A4. W miejscowości Rudziniec w powiecie gliwickim bus uderzył w samochód ciężarowy.

Służby ratunkowe prowadzą swoje działania na miejscu zdarzenia. Pas ruchu w stronę stolicy Dolnego Śląska został całkowicie wyłączony z ruchu. Funkcjonariusze policji proszą kierujących o wzmożoną uwagę oraz ścisłe wykonywanie poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.

Kolizja doprowadziła do gigantycznych zatorów. Policjanci zorganizowali alternatywną trasę przejazdu. Pojazdy poruszające się autostradą w stronę Wrocławia muszą zjechać na węźle Kleszczów i kontynuować podróż drogą krajową nr 88.

Osoby siedzące za kółkiem muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ czas podróży znacznie się wydłuży, i zachować najwyższą ostrożność.

Objazd zablokowanego odcinka na trasie do Wrocławia

Warto pamiętać, że korzystając z drogi krajowej nr 88, przez węzeł Kleszczów można wjechać na autostradę A4 jedynie w stronę Katowic.

Mundurowi doradzają uważne śledzenie znaków drogowych oraz instrukcji przekazywanych przez służby. Sytuacja drogowa jest dynamiczna i będzie zależała od postępów w pracy ratowników oraz tempa oczyszczania jezdni ze zniszczonych pojazdów.

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Policja prosi o rozsądek za kółkiem

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do zmotoryzowanych o jazdę z zachowaniem maksymalnej uwagi i dostosowanie tempa do aktualnej sytuacji drogowej. W pobliżu miejsca kolizji należy spodziewać się niespodziewanego hamowania innych aut, co wymaga zachowania bezpiecznej odległości i szybkiej reakcji na drodze.

Mundurowi oczekują również posłuszeństwa wobec wydawanych przez nich komend i korzystania wyłącznie ze wskazanych tras zastępczych. Podróżujący w stronę Wrocławia muszą przygotować się na spore problemy i dużo dłuższą podróż.

Stróże prawa przestrzegają przed samodzielnymi próbami ominięcia korka i niespodziewanymi manewrami. Największą czujność powinni wykazać kierowcy dojeżdżający do „ogona" korka. W takich warunkach sekunda dekoncentracji może skutkować kolejnym wypadkiem.