Dramat na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Wśród rannych wycieczka emerytów

Służby ratunkowe zostały zaalarmowane o zdarzeniu około godziny 9.40. Młodszy kapitan Jakub Maciążek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie przekazał PAP, że doszło do zawalenia schodów łączących parking ze Wzgórzem Zamkowym.

Początkowo napływały informacje o siedmiu poszkodowanych, jednak po przybyciu na miejsce pierwszych jednostek okazało się, że w wyniku zarwania się konstrukcji spadło aż 13 osób.

Dziewięć osób zostało ewakuowanych przez strażaków, z czego cztery przy użyciu drabiny, a pięć podstawowymi metodami – poprzez podanie ręki, wyprowadzenie. Cztery pozostałe osoby same ewakuowały się spod tych schodów – relacjonował mł. kpt. Maciążek. Jak dodał, cztery poszkodowane osoby trafiły do szpitala, wszystkie były przytomne. Według cieszyńskiego samorządu, jedna z nich ma złamaną rękę, dwie doznały urazów głowy, a kolejna miała objawy arytmii.

Z informacji przekazanych PAP przez podkomisarza Krzysztofa Pawlika z cieszyńskiej policji wynika, że poszkodowani to członkowie grupy wycieczkowej, zrzeszającej emerytów i rencistów z miejscowości Pilica.

Policjant zapewnił, że osoby hospitalizowane nie znajdują się w stanie zagrożenia życia. Dodatkowo uczestnikom zdarzenia zapewniono wsparcie psychologiczne. W akcji ratunkowej uczestniczyło sześć jednostek straży pożarnej, funkcjonariusze policji, pogotowie ratunkowe oraz sztab zarządzania kryzysowego.

Urząd Miejski w Cieszynie reaguje na wypadek przy ul. Bednarskiej

Włodarze miasta poinformowali, że wypadek miał miejsce przy ulicy Bednarskiej, gdzie runęła górna partia schodów ułatwiających dostęp do Zamku Cieszyn. Na miejscu błyskawicznie rozpoczęto akcję ratunkową, angażując zespoły medyczne, Państwową Straż Pożarną oraz lokalne jednostki OSP.

W oświadczeniu zaznaczono, że wszyscy uczestnicy wypadku otrzymali wymaganą pomoc, a okoliczności katastrofy będą skrupulatnie analizowane przez nadzór budowlany. Uszkodzona konstrukcja została wyłączona z użytku. Władze radzą mieszkańcom i turystom, by korzystali z dostępnej windy oraz wejścia głównego.