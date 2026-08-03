Awaria przy byłej KWK "Centrum"

Do awarii doszło po ingerencji osób trzecich, w wyniku której uszkodzona została rura odpowietrzająca infrastruktury ciepłowniczej w rejonie byłej KWK "Centrum" - informuje Urząd Miejski w Bytomiu.

W przekazanej informacji właśnie to uszkodzenie wskazano jako przyczynę obecnych problemów w pracy sieci. Chodzi o element infrastruktury ciepłowniczej znajdujący się w rejonie byłej kopalni.

Aby bezpiecznie usunąć usterkę, czasowo zatrzymano magistralę ciepłowniczą zasilającą Śródmieście.

Możliwe zakłócenia w dostawie ciepłej wody w Śródmieściu

W komunikacie wskazano, że poniedziałek, 3 sierpnia, mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej do odbiorców w Śródmieściu.

Urzędnicy nie wskazują terminu pełnego przywrócenia standardowego działania sieci. Mieszkańcy i inni odbiorcy w Śródmieściu muszą więc brać pod uwagę, że zakłócenia mogą utrzymywać się do czasu zakończenia naprawy.

Trwa naprawa sieci

Na miejscu pracują służby techniczne, które naprawiają usterkę, by jak najszybciej przywrócić prawidłowe działanie sieci.

Z komunikatu Urzędu Miejskiego w Bytomiu wynika, że działania są już prowadzone i koncentrują się na usunięciu uszkodzenia, które doprowadziło do czasowego zatrzymania magistrali. Celem prac jest wznowienie normalnego funkcjonowania sieci zasilającej Śródmieście.

W komunikacie przeproszono mieszkańców za niedogodności. Na razie nie podano innych szczegółów.

Tekst opracowany przy wsparciu AI. Źródło: komunikat UM w Bytomiu.