Trwają poszukiwania Jolanty i Wiktorii Gabzdyl z Rudnik

Śląscy mundurowi próbują ustalić miejsce pobytu 49-letniej Jolanty Gabzdyl oraz 7-letniej Wiktorii Gabzdyl, które ostatnio były zameldowane w miejscowości Rudnik. Komunikaty o trwającej akcji poszukiwawczej pojawiły się w oficjalnych kanałach informacyjnych, ale śledczy nadal dysponują niewielką ilością konkretnych ustaleń dotyczących okoliczności tego zniknięcia.

Z oficjalnych raportów wynika, że kontakt z zaginioną matką i jej dzieckiem urwał się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku. Funkcjonariusze nie udostępnili żadnych szczegółowych informacji na temat ubioru czy znaków szczególnych poszukiwanych.

Za sprawę odpowiedzialni są funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, którzy intensywnie sprawdzają każdy możliwy trop. Śledczy przypominają jednocześnie, że nawet z pozoru błahe spostrzeżenia mogą okazać się przełomowe dla szybkiego odnalezienia kobiet z tego regionu.

Mundurowi proszą o wsparcie każdego, kto mógł w ostatnim czasie zauważyć 49-latkę i jej córkę. Wszelkie informacje można przekazywać całodobowo, dzwoniąc pod numer telefonu 47 851 14 44 lub alarmowy 112, a także wysyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected].

Służby ratunkowe i policjanci po raz kolejny przypominają, że w tego typu sytuacjach kluczowy jest szybki czas reakcji. Funkcjonariusze liczą na to, że społeczne zaangażowanie i każda przekazana wskazówka pozwolą skutecznie doprowadzić tę niepokojącą sprawę do końca.

i Autor: KPP Cieszyn/ Materiały prasowe

Statystyki policyjne pokazują skuteczność poszukiwań zaginionych

Każdego roku w naszym kraju rejestruje się potężną liczbę zniknięć, która według policyjnych danych oscyluje między 13 a 20 tysięcy zgłoszeń. Zdecydowana większość tych policyjnych interwencji ma jednak pozytywny finał, a funkcjonariusze najczęściej odnajdują zaginionych w ciągu kilkudziesięciu godzin od momentu oficjalnego zawiadomienia służb.

Niestety policyjne statystyki pokazują również znacznie ciemniejszą stronę tego zjawiska w naszym kraju. W Polsce wciąż istnieje spora grupa rodzin, które od lat czekają na jakikolwiek ślad, ponieważ sprawy zniknięcia ich bliskich pozostają całkowicie niewyjaśnione pomimo zaangażowania ogromnych środków.

Analizy prowadzonych działań udowadniają, że szybkość zgłoszenia bezpośrednio i drastycznie przekłada się na sukces poszukiwań. Zaledwie w pierwszych 24 godzinach udaje się zlokalizować 30 procent poszukiwanych, po upływie dwóch dób odsetek ten rośnie do 54 procent, a w ciągu miesiąca mundurowi skutecznie rozwiązują ponad 90 procent wszystkich zgłoszeń o zaginionych.

Pod artykułem zamieściliśmy specjalnie przygotowaną galerię zdjęć, w której znajdują się wizerunki mieszkańców województwa śląskiego, których los do dzisiejszego dnia pozostaje absolutną zagadką dla pracujących nad tymi sprawami śledczych.