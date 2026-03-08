Zaginął Przemysław Brdąkała z Kłomnic. Policja alarmuje o poważnym zagrożeniu życia

Zaginięcie 47-latka w Kłomnicach

47-latek wyszedł ze swojego domu zlokalizowanego przy ulicy Długiej w Kłomnicach dokładnie 7 marca tuż przed godziną 20:00. Zaniepokojona rodzina szybko powiadomiła służby, ponieważ nagły brak jakiegokolwiek kontaktu z mężczyzną jest zachowaniem całkowicie do niego niepodobnym.

Gdy poszukiwany po raz ostatni był widziany przez bliskich, miał ubrane czarne buty oraz sięgający przed kolano szary płaszcz.

Rysopis Przemysława Brdąkały

Częstochowscy stróże prawa udostępnili dokładne cechy wyglądu 47-latka z nadzieją na jego szybkie odnalezienie w terenie:

wiek szacowany wizualnie: około pięćdziesięciu lat

wzrost: w przybliżeniu 180 centymetrów

budowa ciała: wyraźnie smukła sylwetka

owłosienie: szpakowate, siwiejące włosy na głowie

twarz: zauważalny zarost na brodzie

kolor oczu: zielony

Mundurowi zaznaczają przy tym, że każdy udostępniony detal ma teraz ogromne znaczenie dla pomyślnego zakończenia akcji.

Kontakt z częstochowską policją w sprawie zaginionego

Śledczy prowadzący tę sprawę nie mają najmniejszych wątpliwości, że obecna sytuacja stanowi bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia zaginionego mieszkańca. Policjanci otwarcie przyznają, że obawiają się o jego bezpieczeństwo, dlatego stanowczo wzywają okolicznych mieszkańców do zachowania szczególnej czujności.

Wszyscy świadkowie posiadający jakiekolwiek wieści o losach Przemysława Brdąkały powinni niezwłocznie zadzwonić do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod numer 47 858 12 55, bądź też natychmiast skorzystać z ogólnopolskiego numeru ratunkowego 112.

