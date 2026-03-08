Zaginął Przemysław Brdąkała z Kłomnic. Policja alarmuje o poważnym zagrożeniu życia

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-08 21:23

Funkcjonariusze z Częstochowy prowadzą intensywne poszukiwania 47-letniego Przemysława Brdąkały, mieszkańca Kłomnic. Mężczyzna opuścił swoje miejsce zamieszkania w piątkowy wieczór i ślad po nim zaginął. Mundurowi alarmują, że w tym przypadku zdrowie i życie zaginionego mogą znajdować się w ogromnym niebezpieczeństwie.

Zaginiony Przemysław Brdąkała

i

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Zaginięcie 47-latka w Kłomnicach

47-latek wyszedł ze swojego domu zlokalizowanego przy ulicy Długiej w Kłomnicach dokładnie 7 marca tuż przed godziną 20:00. Zaniepokojona rodzina szybko powiadomiła służby, ponieważ nagły brak jakiegokolwiek kontaktu z mężczyzną jest zachowaniem całkowicie do niego niepodobnym.

Gdy poszukiwany po raz ostatni był widziany przez bliskich, miał ubrane czarne buty oraz sięgający przed kolano szary płaszcz.

Rysopis Przemysława Brdąkały

Częstochowscy stróże prawa udostępnili dokładne cechy wyglądu 47-latka z nadzieją na jego szybkie odnalezienie w terenie:

  • wiek szacowany wizualnie: około pięćdziesięciu lat
  • wzrost: w przybliżeniu 180 centymetrów
  • budowa ciała: wyraźnie smukła sylwetka
  • owłosienie: szpakowate, siwiejące włosy na głowie
  • twarz: zauważalny zarost na brodzie
  • kolor oczu: zielony

Mundurowi zaznaczają przy tym, że każdy udostępniony detal ma teraz ogromne znaczenie dla pomyślnego zakończenia akcji.

Kontakt z częstochowską policją w sprawie zaginionego

Śledczy prowadzący tę sprawę nie mają najmniejszych wątpliwości, że obecna sytuacja stanowi bezpośrednie ryzyko dla zdrowia i życia zaginionego mieszkańca. Policjanci otwarcie przyznają, że obawiają się o jego bezpieczeństwo, dlatego stanowczo wzywają okolicznych mieszkańców do zachowania szczególnej czujności.

Wszyscy świadkowie posiadający jakiekolwiek wieści o losach Przemysława Brdąkały powinni niezwłocznie zadzwonić do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod numer 47 858 12 55, bądź też natychmiast skorzystać z ogólnopolskiego numeru ratunkowego 112.

