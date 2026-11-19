Kulisy śmierci 34-letniej Anety w Roszkowie pod Wodzisławiem Śląskim

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w lipcu 2021 roku na terenie województwa śląskiego. W środku nocy Andrzej J. zaczął wzywać pomoc. „Spaliśmy w samochodzie oboje. Ja się zbudziłem, gdy woda zaczęła go zalewać. Zdołałem się wydostać i próbowałem budzić Anetę, ale nie dałem rady” - przekonywał mężczyzna.

Sprawą zajęli się prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. W toku skomplikowanego śledztwa wykluczyli oni nieszczęśliwy wypadek, a zebrane dowody wykazały, że kobieta padła ofiarą morderstwa, zaplanowanego przez Andrzeja J. Mężczyzna został zatrzymany w styczniu 2024 roku. Przedstawiono mu zarzut dokonania zabójstwa oraz bezprawnego posługiwania się kartą płatniczą zmarłej. To właśnie przy jej użyciu kupował między innymi znicze, które następnie zapalał na brzegu stawu.

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Prawomocny wyrok dla Andrzeja J. za zabójstwo partnerki

W czwartek, 19 listopada 2026 roku, Sąd Apelacyjny w Katowicach sfinalizował ten proces poszlakowy i podtrzymał wcześniejsze orzeczenie. Pierwszy, nieprawomocny wyrok w tej sprawie wydał w lutym bieżącego roku Sąd Okręgowy w Rybniku. Uznał on wówczas, że Andrzej J. jest winny zbrodni dokonanej w nocy z 10 na 11 lipca 2021 roku, za co skazał go na 25 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony konsekwentnie nie przyznawał się do winy, a jego obrońcy walczyli o uniewinnienie. Adwokaci złożyli apelację od wyroku pierwszej instancji, nadal forsując wersję o tragicznym wypadku. Z kolei prokuratura, choć początkowo żądała dla sprawcy kary dożywotniego pozbawienia wolności, uznała wyrok 25 lat więzienia za sprawiedliwy i zrezygnowała z zaskarżania decyzji sądu w Rybniku.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, katowicki Sąd Apelacyjny w czwartek utrzymał tę karę w mocy. Sędziowie wprowadzili jedynie drobną korektę w opisie drugiego z przypisanych oskarżonemu przestępstw, które dotyczyło przywłaszczenia i używania karty bankomatowej zamordowanej partnerki. Czyn ten zakwalifikowano ostatecznie jako kradzież z włamaniem.

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