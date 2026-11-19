Godziszów to jedna z najbardziej malowniczych wsi w województwie śląskim. Już na początku XVI wieku istniał w niej folwark

Początki Godziszowa sięgają XIV lub XV wieku. Pierwsze pisemne świadectwo istnienia wsi datowane jest na 1445 rok. Przez długi czas, aż do końca epoki średniowiecza, miejscowość miała status wsi książęcej i wchodziła w skład Księstwa Cieszyńskiego. Ciekawostką historyczną jest fakt, że według urbarza z 1518 roku na terenie wsi funkcjonował już folwark.

Cennych informacji o strukturze społecznej Godziszowa na przełomie wieków dostarczają austriackie spisy ludności. W 1900 roku wieś liczyła 447 mieszkańców zamieszkujących 62 domy. Pod względem wyznaniowym dominowali ewangelicy, stanowiąc 89% społeczności, podczas gdy katolicy stanowili niecałe 10%. Zdecydowana większość, bo aż 96,6% ludności, deklarowała język polski jako ojczysty. Dekadę później, w 1910 roku, liczba mieszkańców wzrosła do 525. Struktura wyznaniowa i językowa nie uległa znaczącym zmianom – wciąż przeważali polskojęzyczni ewangelicy, choć odnotowano również obecność niewielkich grup niemieckojęzycznych i wyznawców judaizmu.

Na początku XX wieku, jak wskazują spisy ludności z 1900 i 1910 roku, Godziszów zamieszkiwała w przeważającej większości ludność polskojęzyczna wyznania ewangelickiego. Po I wojnie światowej, gdy ważyły się losy Śląska Cieszyńskiego, lokalni mieszkańcy aktywnie włączyli się w działania na rzecz polskości, tworząc w 1918 roku oddział Milicji Polskiej Śląska Cieszyńskiego.

Dziś Godziszów, należący do gminy Goleszów, rozciąga się na północno-wschodnich stokach Chełmu na Pogórzu Cieszyńskim. Miejscowość zachowała swój unikalny charakter, co widoczne jest w strukturze wyznaniowej. Większość mieszkańców wsi stanowią luteranie, a na jej terenie działa filiał Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, co jest świadectwem historycznej tożsamości regionu.

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Tak wygląda wieś Godziszów w województwie śląskim [GALERIA]

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