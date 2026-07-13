W jednym z mieszkań przy ul. Obrońców Westerplatte w katowickich Szopienicach zatrzymano 25-letniego Norberta K., który był poszukiwany do odbycia wcześniej zasądzonych kar więzienia. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do zakładu karnego.

Jak podaje slaska.policja.gov.pl, końcowy etap sprawy prowadzili policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach. Dla mieszkańców Katowic to lokalnie ważna informacja, bo chodzi o osobę poszukiwaną przez katowicką policję, a jedna ze spraw, za które zapadł wyrok, dotyczyła przestępstwa popełnionego wcześniej w mieście.

Zatrzymanie w Szopienicach

Z ustaleń śląskiej policji wynika, że mężczyzna został namierzony po tym, gdy funkcjonariusze zdobyli informację, że w lipcu 2026 roku będzie przebywał na Śląsku. Te ustalenia miały potwierdzić się podczas akcji przeprowadzonej w Szopienicach.

Do zatrzymania doszło w mieszkaniu przy ul. Obrońców Westerplatte. Policja podała, że 25-latek nie stawiał oporu. W opublikowanej informacji nie wskazano dokładnej daty lipcowego zatrzymania, ale potwierdzono, że mężczyzna został już osadzony i rozpoczął odbywanie kary.

Za co 25-latek był poszukiwany?

Poszukiwania dotyczyły wykonania wcześniej orzeczonych kar, a nie nowych zarzutów. Norbert K. miał do odbycia 1 rok więzienia za kradzież sklepową oraz 3 lata więzienia za rozbój. Źródło nie podaje, kiedy dokładnie zapadły wyroki ani czy kary są wykonywane łącznie czy oddzielnie.

Jak wynika z policyjnego komunikatu, sprawa rozboju dotyczy zdarzenia z 2018 roku w Katowicach. Wtedy, według informacji policji, mężczyzna razem ze wspólnikami napadł na kobietę i mężczyznę, używając kastetu, pałki i paralizatora. Pokrzywdzonym skradziono sprzęt elektroniczny, biżuterię i inne cenne przedmioty. To właśnie za ten czyn 25-latek został już wcześniej skazany.

Jak przebiegały poszukiwania?

Katowiccy policjanci poszukiwali mężczyzny od grudnia 2025 roku. Pod koniec kwietnia 2026 roku sprawę od Komisariatu V w Katowicach przejął Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach, który odpowiadał za dalsze ustalenia i przygotowanie zatrzymania.

Policja ustaliła wcześniej, że Norbert K. wyjechał do Niemiec. W komunikacie wskazano, że według funkcjonariuszy miało to związek z uniknięciem odbycia kary. Zanim zapadły decyzje związane z ewentualnym wystawieniem Europejskiego Nakazu Aresztowania, policjanci mieli już informację, że 25-latek pojawi się na Śląsku w lipcu. To właśnie wtedy zdecydowano o akcji na terenie Katowic.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/443852,Wpadl-w-rece-slaskich-quotlowcow-glowquot.html

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