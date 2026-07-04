Z okna padły strzały w stronę przechodniów! Pijany 25-latek siał grozę

Strzały z okna w Zawierciu. Kula zraniła mężczyznę w rękę

Tuż po godzinie 20:00 do oficera dyżurnego lokalnej komendy wpłynęło niepokojące powiadomienie o snajperze ostrzeliwującym chodnik z pobliskiego budynku. Kiedy patrole dotarły na wskazane miejsce, mundurowi zauważyli dwóch mężczyzn ukrywających się za ogrodzeniem. Szybko wyszło na jaw, że jeden z nich ma zakrwawioną dłoń, ponieważ w trakcie przechadzki dosięgnął go śrut wystrzelony z broni pneumatycznej. Funkcjonariusze bezzwłocznie opatrzyli poszkodowanego i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, a świadkowie zdarzenia precyzyjnie wskazali posesję, z której oddano strzały.

Zatrzymany 25-latek z Zawiercia. Ukrył wiatrówkę pod ubraniami

W wytypowanym przez przechodniów domu policjanci natrafili na kobietę oraz jej 25-letniego syna. Młody mieszkaniec stanowczo odrzucał oskarżenia o celowanie do ludzi, choć nie ukrywał, że wskazane przez świadków okno faktycznie znajduje się w jego sypialni. Stróże prawa postanowili dokładnie sprawdzić to pomieszczenie i pod stertą ubrań leżących na komodzie odkryli krótką wiatrówkę. Dalsze przeszukanie pokoju zaowocowało zabezpieczeniem długiej broni pneumatycznej, a także nabojów, kulek i magazynków. Mężczyzna natychmiast trafił do aresztu, a badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 1,5 promila.

Wyrok za chuligański wybryk. Co grozi za strzelanie do ludzi?

W obliczu zebranych dowodów zatrzymany ostatecznie zmienił wersję wydarzeń i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Według obowiązujących przepisów karnych, za wywołanie uszczerbku na zdrowiu trwającego poniżej siedmiu dni grozi kara finansowa, ograniczenie wolności lub nawet dwuletni pobyt w zakładzie karnym. Funkcjonariusze zwracają jednak szczególną uwagę na fakt, że atakowanie przypadkowych osób na publicznej ulicy traktowane jest jako występek o charakterze chuligańskim. Taka kwalifikacja czynu bezwzględnie wiąże się z surowszym wymiarem sprawiedliwości.

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QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie