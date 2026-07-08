Wyniki matur 2026 Bielsko-Biała. Jak poradzili sobie bielscy uczniowie?

Wyniki matur Bielsko-Biała 2026. Ilu osobom udało się zdać?

Tegoroczne statystyki pokazują, że maturzyści z Bielska-Białej mogą być z siebie zadowoleni. Z oficjalnych danych przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wynika, że do wszystkich obowiązkowych egzaminów w 2026 roku przystąpiło dokładnie 2978 osób. Świadectwo dojrzałości otrzymało 2564 z nich.

Oznacza to, że ogólna zdawalność w Bielsku-Białej wyniosła 86,1%. To rezultat, który pozwala wielu osobom ze spokojem myśleć o kolejnych krokach edukacyjnych. Jeśli jesteś jedną z nich, gratulujemy – ten stresujący etap masz już za sobą.

Wyniki matur Bielsko-Biała: przedmioty podstawowe

Egzaminy na poziomie podstawowym to absolutny fundament, od którego zależało uzyskanie świadectwa dojrzałości. Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki matur w Bielsku-Białej dla trzech najważniejszych przedmiotów obowiązkowych. Warto zauważyć, że tradycyjnie najwięcej trudności sprawiła matematyka, choć jej zdawalność w regionie nadal utrzymuje się na dobrym poziomie.

Język polski: do egzaminu przystąpiły 2994 osoby. Zdawalność wyniosła 96,64%, a średni wynik osiągnięty przez uczniów to niemal 63%.

do egzaminu przystąpiły 2994 osoby. Zdawalność wyniosła 96,64%, a średni wynik osiągnięty przez uczniów to niemal 63%. Matematyka: egzamin pisało 2995 osób. Pozytywny wynik uzyskało 88,72% zdających, przy średnim wyniku na poziomie około 62%.

egzamin pisało 2995 osób. Pozytywny wynik uzyskało 88,72% zdających, przy średnim wyniku na poziomie około 62%. Język angielski: z tym przedmiotem zmierzyło się 2976 absolwentów. Zdawalność okazała się imponująca i wyniosła 97,16%, a średni wynik to blisko 84%.

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Jak prezentują się wyniki matur w Bielsku-Białej na poziomie rozszerzonym?

Dla młodych dorosłych planujących studia, wyniki egzaminów rozszerzonych są często ważniejsze niż same podstawy. W 2026 roku uczniowie w Bielsku-Białej najczęściej decydowali się na zdawanie języka angielskiego, matematyki oraz biologii. Poniżej zestawiliśmy średnie wyniki z najpopularniejszych przedmiotów dodatkowych:

Język angielski: 2421 zdających (średni wynik: ok. 73%)

2421 zdających (średni wynik: ok. 73%) Matematyka: 883 zdających (średni wynik: ok. 42%)

883 zdających (średni wynik: ok. 42%) Biologia: 653 zdających (średni wynik: ok. 46%)

653 zdających (średni wynik: ok. 46%) Geografia: 601 zdających (średni wynik: ok. 44%)

601 zdających (średni wynik: ok. 44%) Chemia: 270 zdających (średni wynik: ok. 47%)

270 zdających (średni wynik: ok. 47%) Historia: 140 zdających (średni wynik: ok. 55%)

140 zdających (średni wynik: ok. 55%) Fizyka: 132 zdających (średni wynik: ok. 52%)

Pamiętaj, że w przypadku egzaminów na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg zdawalności, więc nie można ich w żaden sposób "oblać". Uzyskane przez Ciebie procenty będą miały jednak kluczowe znaczenie, gdy zaczniesz przeliczać swoje punkty w procesie rekrutacji na wymarzoną uczelnię.