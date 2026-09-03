Koszmarny wypadek na A1 pod Częstochową. Szokujące wyniki badań kierowcy ciężarówki

Do wypadku doszło we wtorek, 1 września, przed godz. 9 na jezdni prowadzącej w stronę Gliwic. Scania kierowana przez Dominika D. uderzyła w pojazdy należące do ekipy wykonującej prace na prawym pasie autostrady. Ofiary śmiertelne miały od 20 do 62 lat. Cztery kolejne osoby w ciężkim stanie przewieziono do szpitali.

Klefedron wykryty w organizmie kierowcy

31-latek wyszedł z wypadku bez obrażeń. Badanie alkomatem potwierdziło, że nie spożywał alkoholu. Inny wynik przyniosły jednak testy toksykologiczne. – Był pod wpływem substancji psychotropowych w postaci klefedronu i to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę – powiedział Radiu Eska prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Czytaj też: Cztery osoby zginęły na A1. W kabinie ciężarówki dokonano szokującego odkrycia!

Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do zarzucanego czynu, lecz przekazał śledczym, że nie pamięta momentu wypadku. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Decyzję w tej sprawie ma podjąć sąd.