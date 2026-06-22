Śmiertelny wypadek na A4. Ciężarówka uderzyła w bus ekipy drogowej

Do tragedii doszło w poniedziałek 22 czerwca przed godziną 3.00 nad ranem na 219. kilometrze autostrady A4, w pobliżu miejscowości Rzędziwojowice, pomiędzy węzłami Opole Zachód i Brzeg.

Według wstępnych ustaleń samochód ciężarowy wjechał w stojący na pasie drogowym pojazd dostawczy należący do służby drogowej. Pracownicy prowadzili w tym miejscu zaplanowane prace związane z utrzymaniem autostrady.

Niestety, w wyniku silnego uderzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Jej życia nie udało się uratować pomimo natychmiastowo podjętej reanimacji. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem odpowiednich służb.

Autostrada A4 zamknięta. Wyznaczono objazdy dla kierowców

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie jezdni A4 w kierunku Wrocławia. Kierowcy jadący od strony Katowic muszą zjechać z autostrady na węźle Opole Zachód i korzystać z wyznaczonego objazdu drogą krajową nr 46, a następnie drogą krajową nr 94 do węzła Brzeg, gdzie możliwy jest ponowny wjazd na autostradę.

Na miejscu tragedii pracują strażacy, zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służby autostradowe. Funkcjonariusze zabezpieczają teren i wykonują czynności mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia.

Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia. Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz oznaczeń objazdów. Obecnie nie wiadomo, jak długo autostrada A4 będzie zablokowana na śląskim odcinku. Zmotoryzowani powinni śledzić bieżące komunikaty służb.