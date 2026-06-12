10-letnia Martyna nie dotarła do szkoły. Trwają policyjne poszukiwania

Rano doszło do zaginięcia 10-letniej Martyny.

Dziecko opuściło miejsce zamieszkania o godzinie 8.15 i nie dotarło na lekcje.

Każdy kto zna miejsce pobytu poszukiwanej powinien natychmiast skontaktować się z policją.

Zaginięcie 10-letniej Martyny w Siemianowicach Śląskich

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich poinformowała o zaginięciu 10-letniej Martyny. Dziewczynka rano wyszła z domu z zamiarem udania się do szkoły, jednak nie dotarła do celu. Od momentu wyjścia nie wiadomo, gdzie przebywa. Policja prowadzi działania mające na celu ustalenie jej miejsca pobytu.

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Rysopis 10-letniej Martyny

Zaginiona ma około 145 centymetrów wzrostu, brązowe włosy i brązowe oczy. Charakteryzuje się krępą budową ciała. W chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty. Miała również plecak w kwiatowy wzór.

Policja z Siemianowic Śląskich prosi o kontakt

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć dziewczynkę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu.

Wszelkie sygnały można przekazywać do Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich pod numerem 47 853 12 01 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.