10-letnia Martyna nie dotarła do szkoły. Trwają policyjne poszukiwania

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-06-12 13:17

AKTUALIZACJA: Dobre wiadomości. Zaginiona Martyna została odnaleziona, jej życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Funkcjonariusze z Siemianowic Śląskich poszukują zaginionej 10-letniej Martyny. Uczennica opuściła dom, aby udać się na lekcje. Nigdy nie pojawiła się w szkole. Mundurowi proszą o wsparcie każdego, kto mógł widzieć poszukiwaną i zna jej aktualne miejsce pobytu.

Zaginęła 10-letnia Martyna! Wyszła rano do szkoły i zniknęła
Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • Rano doszło do zaginięcia 10-letniej Martyny.
  • Dziecko opuściło miejsce zamieszkania o godzinie 8.15 i nie dotarło na lekcje.
  • Każdy kto zna miejsce pobytu poszukiwanej powinien natychmiast skontaktować się z policją.

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Zaginięcie 10-letniej Martyny w Siemianowicach Śląskich

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich poinformowała o zaginięciu 10-letniej Martyny. Dziewczynka rano wyszła z domu z zamiarem udania się do szkoły, jednak nie dotarła do celu. Od momentu wyjścia nie wiadomo, gdzie przebywa. Policja prowadzi działania mające na celu ustalenie jej miejsca pobytu.

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Rysopis 10-letniej Martyny 

Zaginiona ma około 145 centymetrów wzrostu, brązowe włosy i brązowe oczy. Charakteryzuje się krępą budową ciała. W chwili zaginięcia miała na sobie biało-niebieskie buty. Miała również plecak w kwiatowy wzór.

Policja z Siemianowic Śląskich prosi o kontakt

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć dziewczynkę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu.

Wszelkie sygnały można przekazywać do Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich pod numerem 47 853 12 01 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

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