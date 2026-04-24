Kierowca przed prokuratorem

57-letni mieszkaniec Sosnowca, który prowadził samochód biorący udział w wypadku, został zatrzymany i pozostaje do dyspozycji śledczych. W piątek w godzinach przedpołudniowych ma zostać doprowadzony do prokuratury. Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, w jakim charakterze będzie przesłuchiwany.

– Przeprowadzone badania nie wykazały obecności alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych. Pobrano jednak krew do dalszych analiz – poinformował prokurator Bartosz Kilian.

Z nieoficjalnych informacji "Dziennika Zachodniego" wynika, że mężczyzna jest w złym stanie psychicznym.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło 23 kwietnia na ulicy Kazimierzowskiej, między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z rowerzystą zginął 36-letni poseł Nowej Lewicy.

– Doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z rowerem prowadzonym przez posła. Siła uderzenia była znaczna – przekazał rzecznik prokuratury.

Możliwy przebieg zdarzenia

Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierowca Mitsubishi Colt mógł zasnąć lub zasłabnąć za kierownicą, a następnie zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z cyklistą.

– Najprawdopodobniej kierujący zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia – informują policjanci z Dąbrowy Górniczej.

Ratownicy medyczni podjęli próbę reanimacji poszkodowanego, jednak jego życia nie udało się uratować. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby dochodzeniowo-śledcze. Droga była w tym czasie całkowicie zamknięta dla ruchu.

– Oględziny i zabezpieczanie śladów trwały wiele godzin – przekazała policja.

Funkcjonariusze poinformowali również, że na miejscu nie znaleziono kasku ochronnego.

Do sprawy powołano biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków oraz medycyny sądowej. Ich ustalenia mają pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu zdarzenia. – Wstępne wnioski ekspertów stanowią podstawę dalszych czynności procesowych – zaznaczył prokurator.

Zaplanowano także sekcję zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci.

Co dalej?

Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej. W piątek, 24 kwietnia o godz. 13 przed Prokuraturą Okręgową w Sosnowcu zaplanowano briefing prasowy, podczas którego mogą zostać przedstawione informacje o ewentualnych zarzutach dla zatrzymanego kierowcy.

Śledczy podkreślają, że żadna z analizowanych hipotez nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona.