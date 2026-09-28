To uzdrowisko na Śląsku istnieje od 165 lat, a wiedzą o nim tylko nieliczni. Prawdziwa perełka

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-28 12:34

W samym sercu Śląska kryje się miejscowość uzdrowiskowa, o której od lat wie zaledwie garstka kuracjuszy. Ta mało znana oaza spokoju gwarantuje prawdziwy relaks i regenerację z dala od miejskiego zgiełku. Choć posiada imponującą historię, wciąż pozostaje w cieniu popularnych ośrodków.

Uzdrowiskowy skarb Śląska zachwyca kuracjuszy

Małą, zapomnianą perełką na mapie uzdrowiskowej Śląska są Goczałkowice-Zdrój, miejscowość położona w powiecie pszczyńskim. O tym urokliwym miejscu wiedzą tylko nieliczni, co paradoksalnie stanowi jego największy atut. Pacjenci przyjeżdżający na turnusy do Goczałkowic-Zdroju cenią sobie bezwzględną ciszę i odnowę biologiczną bez natłoku turystów.

Początki uzdrowiska sięgają 1856 roku, kiedy podczas poszukiwań soli przez pruski zarząd górniczy odkryto tu zasoby solanki. Pierwszych 262 pacjentów przyjęto w sezonie kuracyjnym w 1863 roku. Dziś Goczałkowice to ceniony punkt na mapie leczenia schorzeń układu nerwowego, reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych oraz osteoporozy. Baza medyczna obejmuje dwa szpitale uzdrowiskowe, dwie placówki sanatoryjne, przychodnię oraz trzy zakłady przyrodolecznicze.

Głównym atutem medycznym śląskiego uzdrowiska są lokalne źródła wód mineralnych chlorkowo-sodowo-jodkowo-żelazistych, charakteryzujące się stężeniem na poziomie 6,3% oraz 7,5%. Kuracjusze mają również możliwość skorzystania z szerokiej gamy zabiegów bazujących na leczniczej borowinie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Goczałkowice-Zdrój [ZDJĘCIA]

Zabytkowy budynek uzdrowiska. Na miniaturze seniorzy spacerują po parku. O Goczałkowicach-Zdroju przeczytasz na Eska Śląskie.
Galeria zdjęć 6

Goczałkowice-Zdrój: na jakie atrakcje mogą liczyć kuracjusze?

Na terenie Goczałkowic-Zdroju znajduje się grota solna oraz tężnia solankowa, co pozwala odtworzyć dobroczynny mikroklimat znany z wybrzeża Morza Bałtyckiego. Mimo kameralnego charakteru, miejscowość oferuje odwiedzającym szereg interesujących miejsc do odkrycia. Planując więc wizytę w tej śląskiej wsi, warto uwzględnić kilka kluczowych punktów na turystycznej mapie:

  • Stara Pijalnia
  • Pawilon "Górnik"
  • Dawny hotel "Prezydent"
  • Pawilon Zdrojowy "Wrzos"
  • Dworzec Kolejowy
  • Park Zdrojowy
  • Kaplica pw. św. Anny
  • Ogrody Kapias
  • Stawy w Goczałkowicach-Zdroju.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wieś przedstawia się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

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