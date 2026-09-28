To uzdrowisko na Śląsku istnieje od 165 lat, a wiedzą o nim tylko nieliczni. Prawdziwa perełka

Uzdrowiskowy skarb Śląska zachwyca kuracjuszy

Małą, zapomnianą perełką na mapie uzdrowiskowej Śląska są Goczałkowice-Zdrój, miejscowość położona w powiecie pszczyńskim. O tym urokliwym miejscu wiedzą tylko nieliczni, co paradoksalnie stanowi jego największy atut. Pacjenci przyjeżdżający na turnusy do Goczałkowic-Zdroju cenią sobie bezwzględną ciszę i odnowę biologiczną bez natłoku turystów.

Początki uzdrowiska sięgają 1856 roku, kiedy podczas poszukiwań soli przez pruski zarząd górniczy odkryto tu zasoby solanki. Pierwszych 262 pacjentów przyjęto w sezonie kuracyjnym w 1863 roku. Dziś Goczałkowice to ceniony punkt na mapie leczenia schorzeń układu nerwowego, reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych oraz osteoporozy. Baza medyczna obejmuje dwa szpitale uzdrowiskowe, dwie placówki sanatoryjne, przychodnię oraz trzy zakłady przyrodolecznicze.

Głównym atutem medycznym śląskiego uzdrowiska są lokalne źródła wód mineralnych chlorkowo-sodowo-jodkowo-żelazistych, charakteryzujące się stężeniem na poziomie 6,3% oraz 7,5%. Kuracjusze mają również możliwość skorzystania z szerokiej gamy zabiegów bazujących na leczniczej borowinie.

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Goczałkowice-Zdrój [ZDJĘCIA]

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Goczałkowice-Zdrój: na jakie atrakcje mogą liczyć kuracjusze?

Na terenie Goczałkowic-Zdroju znajduje się grota solna oraz tężnia solankowa, co pozwala odtworzyć dobroczynny mikroklimat znany z wybrzeża Morza Bałtyckiego. Mimo kameralnego charakteru, miejscowość oferuje odwiedzającym szereg interesujących miejsc do odkrycia. Planując więc wizytę w tej śląskiej wsi, warto uwzględnić kilka kluczowych punktów na turystycznej mapie:

Stara Pijalnia

Pawilon "Górnik"

Dawny hotel "Prezydent"

Pawilon Zdrojowy "Wrzos"

Dworzec Kolejowy

Park Zdrojowy

Kaplica pw. św. Anny

Ogrody Kapias

Stawy w Goczałkowicach-Zdroju.

Jeśli jesteście ciekawi, jak wieś przedstawia się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.