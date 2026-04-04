W Polsce rośnie popularność tras rowerowych, a w wielu miastach i regionach powstają nowe odcinki velostrad, które pozwalają miłośnikom dwóch kółek bezpiecznie i wygodnie przemierzać kraj. Władze śląskich miast szczególnie dbają o to, by rowerzyści mieli różnorodność tras – od krótkich ścieżek miejskich po długie, malownicze szlaki prowadzące przez naturę i historyczne miejsca.

Wiślana Trasa Rowerowa – początek wielkiej przygody

Jedną z najbardziej spektakularnych propozycji dla rowerzystów w regionie jest Wiślana Trasa Rowerowa. Etap I szlaku prowadzi od Wisły do Szczucina, wzdłuż najdłuższej rzeki Polski. Cała trasa w swoim zamyśle ma pozwolić na przejazd od źródeł Wisły w górach aż po Bałtyk, licząc około 1200 km. Obecnie w Polsce w pełni zrealizowane są dwa odcinki szlaku, obejmujące województwa śląskie, małopolskie i kujawsko-pomorskie.

Śląski etap rozpoczyna się na stacji kolejowej Wisła Uzdrowisko, a dalej prowadzi przez Ustroń, Skoczów, Ochaby, Drogomyśl, Zabłocie, Zarzecze, Chybie, Zabrzeg (przy Jeziorze Goczałkowickim) oraz Czechowice-Dziedzice do Kaniowa. Małopolski odcinek szlaku startuje w Jawiszowicach i kończy się 230 km dalej – w Szczucinie, przebiegając przez m.in. Oświęcim, Skawinę, Bulwary Wiślane w Krakowie, Niepołomice i Zalipie.

Szlak jest dobrze oznakowany – znaki typu R4 prowadzą rowerzystów pomarańczowymi tabliczkami z czarnym rowerem i logo WTR. Nawierzchnia jest mieszana: asfaltowe drogi rowerowe, asfalt o niewielkim natężeniu ruchu oraz w mniejszym stopniu drogi szutrowe.

Atrakcje i krajobrazy na szlaku

Wiślana Trasa Rowerowa to nie tylko kilometry asfaltu – to prawdziwa podróż przez najbardziej malownicze miejsca regionu. Po drodze rowerzyści mogą zobaczyć:

Wisła - warto zobaczyć rynek i Aleję Gwiazd Sportu oraz Muzeum Beskidzkie.

Ustroń – m.in. Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, gdzie żyje ok. 30 gatunków zwierząt.

Jezioro Goczałkowickie – idealne miejsce na odpoczynek

Szlak przebiega w dużej mierze drogami wyłączonymi z ruchu samochodowego, w tym koroną wałów przeciwpowodziowych, co gwarantuje bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Historia i rozwój trasy

Pomysł Wiślanej Trasy Rowerowej pojawił się w połowie lat 90., a inicjatorką była posłanka Grażyna Staniszewska. Od 2005 roku trwały prace nad strategią rozwoju, oznakowaniem i budową poszczególnych odcinków, a w 2007 roku gotowy był śląski fragment szlaku.

W 2009 roku podpisano list intencyjny o realizacji narodowego produktu turystycznego „Wiślana Trasa Rowerowa Beskidy – Morze Bałtyckie”, z udziałem m.in. Bronisława Komorowskiego i przedstawicieli UE. W kolejnych latach zbudowano odcinki w Małopolsce i Kujawsko-Pomorskiem, a od 2017 roku trwa budowa trasy w województwie pomorskim.

Wiślana Trasa Rowerowa jest więc nie tylko wyzwaniem sportowym, ale również projektem o znaczeniu turystycznym i kulturowym, łączącym historię, przyrodę i rekreację na ponad 1200 km.