Każdy chce mieszkać w miejscu, w którym czuje się bezpiecznie – spokojnie wracać do domu po zmroku, bez obaw wypuszczać dzieci na podwórko czy zostawić samochód na osiedlowym parkingu. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb i często kluczowy argument przy wyborze miejsca do życia. Nic więc dziwnego, że ogólnopolskie rankingi przestępczości budzą tak duże emocje. Gdzie jednak jest więc najmniej bezpiecznie?

Śląskie miasto najmniej bezpiecznym punktem na mapie Polski

Na podstawie danych udostępnionych przez GUS oraz serwis polskawliczbach.pl z 2023 roku dowiadujemy się, że najwięcej przestępstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców odnotowano w Mysłowicach. Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że liczba stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Mysłowicach była wówczas wyjątkowo wysoka i wynosiła aż 359,3 zdarzeń.

W rankingu uwzględniono wszystkie kategorie wykroczeń i przestępstw – w tym gospodarcze, drogowe czy kryminalne. Istotne jednak jest to, że to właśnie przestępstwa gospodarcze stanowią zdecydowaną większość tego wyniku, co znacząco wpływa na ogólny wskaźnik.

Mundurowi dementują złe wieści: Mysłowice to bezpieczne miasto

Już na początku 2025 roku do sprawy nazywania miejscowości najniebezpieczniejszej w Polsce postanowiła odnieść się lokalna policja. Komenda Miejska Policji w Mysłowicach oficjalnie podkreśliła, że sugerowanie, iż Mysłowice są najniebezpieczniejszym miastem w Polsce, to uproszczenie lub wręcz krzywdząca interpretacja statystyk. Mundurowi zaznaczają, że dane o przestępczości zależą od wielu czynników i niekoniecznie oddają rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa w mieście.

Według ich stanowiska, Mysłowice pozostają względnie bezpieczne dla mieszkańców i osób przebywających w mieście – jeśli spojrzeć na konkretne typy przestępstw (np. te bezpośrednio zagrażające życiu) oraz działania policji mające na celu ich zapobieganie i wykrywanie.

Według danych GUS, w 2022 roku w Mysłowicach odnotowano 25815, tj. 359,3 przestępstw na 1000 mieszkańców. Warto jednak podkreślić, że aż 24640 (czyli 95,4% z nich) dotyczyło przestępczości gospodarczej, takiej jak oszustwa finansowe czy nieprawidłowości podatkowe. Choć liczbowo te przestępstwa dominują w przytoczonych statystykach, to nie mają one bezpośredniego wpływu na codzienne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego nie sama liczba, a rodzaj i kategoria zdarzenia pozwala ocenić realny poziom zagrożenia - informowała Komenda Miejska Policji w Mysłowicach w komunikacie, myslowice.policja.gov.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mysłowice potrafią zachwycić. Co ciekawego miasto oferuje dla turystów?

Mysłowice to nie tylko liczby w statystykach, ale też miejsce z ciekawą ofertą dla turystów, którzy chcą poznać trochę Śląska z innej perspektywy. Spacerując po historycznych uliczkach, można trafić na stare kościoły i zabytkowe budynki, które świadczą o bogatej przeszłości miasta. Warto odwiedzić Centralne Muzeum Pożarnictwa – jedną z większych tego typu placówek w regionie – oraz lokalne muzea prezentujące historię miasta i regionu. Turystów przyciągają też parkowe tereny zielone i miejsca rekreacyjne, idealne na spacery i odpoczynek.