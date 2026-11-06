To miasto w województwie śląskim ma jeden z najstarszych rynków. Zachwyca zabytkowym ratuszem i kamienicami [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-11-06 11:59

Położony w południowej części województwa śląskiego Wodzisław Śląski to miasto o bogatej i burzliwej historii. Niegdyś siedziba księstwa, a później ważny ośrodek przemysłowy, dziś zachwyca zabytkowym układem urbanistycznym i cennymi perłami architektury, które przetrwały próbę czasu. Do takich należy niewątpliwie rynek, będący jednym z najstarszych na Śląsku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie naszą galerię!

Wodzisław Śląski to jedno z najpiękniejszych miasta w województwie śląskim. Ma jedne z najstarszych rynków

Historia Wodzisławia Śląskiego sięga połowy XIII wieku. Miasto zostało lokowane w 1257 roku, a jego nazwa, jak zgodnie twierdzą historycy, pochodzi od imienia księcia opolsko-raciborskiego Władysława. W tym samym roku do nowo powstałego ośrodka sprowadzono zakon minorytów. Przez wieki miasto przeżywało zarówno okresy świetności, jak i dramatyczne chwile. Już na przełomie XIII i XIV wieku zniszczył je pożar, a w XV stuleciu było celem ataków.

W 1502 roku ukształtowało się Wodzisławskie Państwo Stanowe, co potwierdzało wysoką rangę miasta w regionie. Niestety, w 1618 roku kolejny pożar strawił miasto i zamek, niszcząc przy tym cenne dokumenty z przywilejami. W kolejnych stuleciach Wodzisław wielokrotnie zmieniał właścicieli, przechodząc w ręce m.in. biskupa György Szelepcsényiego oraz rodów von Dittrichstein, von Reichenbach czy von Oppersdorf. Tragiczny w skutkach okazał się pożar z 12 czerwca 1822 roku, który strawił całe miasto.

W XX wiek Wodzisław Śląski wszedł jako miasto, którego mieszkańcy brali czynny udział w powstaniach śląskich. Mimo że w plebiscycie z 1921 roku większość opowiedziała się za przynależnością do Niemiec, Liga Narodów przyznała miasto Rzeczypospolitej Polskiej. W 1922 roku do Wodzisławia wkroczyło Wojsko Polskie. W drugiej połowie XX wieku miasto stało się ważnym ośrodkiem górniczym, głównie za sprawą otwartej w 1960 roku Kopalni Węgla Kamiennego „1 Maja”, która została zamknięta w 2001 roku.

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Mimo burzliwych dziejów w Wodzisławiu Śląskim zachowało się wiele cennych zabytków, które świadczą o jego historycznym znaczeniu. Zaliczają się do nich:

  • Średniowieczny układ urbanistyczny – sercem miasta jest rynek z kamienicami pochodzącymi z XVIII i XIX wieku, który zachował swój historyczny kształt.
  • Pałac Dietrichsteinów – wzniesiony w latach 1742–1745, dawna rezydencja właścicieli miasta, dziś pełni funkcję Muzeum Regionalnego.
  • Kościół pw. Świętej Trójcy – najstarszy budynek w Wodzisławiu, pochodzący z XIV wieku. Pierwotnie należał do klasztoru franciszkanów, a obecnie służy gminie ewangelickiej.
  • Dawny klasztor franciszkański – budowla z XVII wieku, w której obecnie mieści się Sąd Rejonowy.
  • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – neogotycka świątynia z lat 1909–1911, zbudowana na fundamentach wcześniejszego, gotyckiego kościoła.

Do innych wartych uwagi obiektów należą m.in. Zespół pałacowo-parkowy w dzielnicy Kokoszyce, XIX-wieczny Pałac w Jedłowniku oraz liczne kaplice i figury przydrożne.

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