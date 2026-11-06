T-Mobile znów w Siemianowicach Śląskich

Nowy salon mieści się w OTO Parku przy ul. Henryka Sienkiewicza 12A. Za jego otwarcie odpowiada Mediatel Mobile, autoryzowany partner T-Mobile Polska. To już 23. salon tej spółki w Polsce, a największa część jej sieci sprzedaży znajduje się na Śląsku.

Powrót operatora do Siemianowic Śląskich oznacza, że mieszkańcy ponownie mogą skorzystać z obsługi stacjonarnej i porozmawiać z doradcami na temat dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Stawiamy na najwyższą jakość obsługi, fachowe doradztwo i indywidualne podejście do każdego klienta. Chcemy, aby mieszkańcy Siemianowic mieli dostęp do najlepszych rozwiązań telekomunikacyjnych - podkreśla zarząd Mediatel Mobile.

Autor: materiały sponsorowane / Wygenerowane przez AI/ Materiały prasowe Po ponad 3 latach T-Mobile wrócił do Siemianowic Śląskich. Nowy salon już otwarty

Smartfony, abonamenty i internet światłowodowy

W nowym salonie klienci znajdą najnowsze smartfony, oferty abonamentowe oraz rozwiązania dla firm. Dostępne są również usługi szybkiego internetu światłowodowego i telewizji.

Wśród propozycji wymienionych przez operatora znalazła się także telewizja za 0 zł. Szczegółowe warunki tej oferty warto sprawdzić bezpośrednio w salonie.

Otwarcie nowego punktu to kolejny etap rozwoju sieci Mediatel Mobile, która stawia na Śląsk jako jeden ze swoich najważniejszych rynków. Dla mieszkańców Siemianowic Śląskich oznacza to przede wszystkim powrót stacjonarnego punktu obsługi T-Mobile.

Nowy salon działa w OTO Parku przy ul. Henryka Sienkiewicza 12A.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe Salon T-Mobile w Siemianowicach Śląskich

Materiał Sponsorowany