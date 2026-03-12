Toszek to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwyca rynkiem i gotyckim zamkiem

Początki Toszka datuje się na okres między 1155 a 1201 rokiem, a jego założenie przypisuje się Bolesławowi Wysokiemu. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1201 roku i znajduje się w bulli papieża Innocentego III, która wspomina o kościele pod wezwaniem św. Piotra. Prawa miejskie Toszek otrzymał w 1235 roku.

Na przestrzeni wieków miasto było częścią różnych organizmów państwowych. W latach 1281-1355 należało do księstwa kozielsko-bytomskiego, a przez krótki czas, od 1303 do 1328 roku, było nawet stolicą księstwa toszeckiego. Później ziemia toszecka weszła w skład księstwa cieszyńskiego, a od 1532 do 1742 roku znajdowała się pod panowaniem dynastii habsburskiej. Historię miasta naznaczyły liczne pożary, które trawiły zarówno zamek, jak i zabudowę miejską w 1677, 1811 oraz 1833 roku.

W XIX wieku, jak odnotowują źródła, większość mieszkańców Toszka miała polskie pochodzenie i posługiwała się językiem polskim. Obok Polaków miasto zamieszkiwała również społeczność żydowska, która osiedliła się tu w XVIII wieku. W 1836 roku wzniesiono synagogę, a w kolejnych latach powstał cmentarz żydowski. Niestety, historia toszeckich Żydów zakończyła się tragicznie w czasie II wojny światowej – w 1938 roku podczas nocy kryształowej spalono synagogę, a w 1942 roku ostatnich żydowskich mieszkańców deportowano do obozu Auschwitz-Birkenau.

Okres powojenny również zapisał się w historii miasta. W 1945 roku na jego terenie funkcjonował obóz NKWD. W latach 1957-1963 podjęto się częściowej odbudowy zniszczonego zamku, a w 1974 roku Toszek został uhonorowany tytułem „Mistrza Gospodarności”.

Najważniejszym zabytkiem Toszka jest gotycki zamek, którego budowę datuje się na przełom XIV i XV wieku. Uwagę przyciąga również ratusz z połowy XIX wieku oraz kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Spacerując po mieście, można natknąć się na inne historyczne obiekty, takie jak kolumna z postacią św. Jana Nepomucena na rynku czy budynek dawnego Domu Bractwa Strzeleckiego. Świadectwem wielokulturowej przeszłości są cmentarze: parafialny, komunalny (dawniej ewangelicki) oraz zniszczony cmentarz żydowski przy ulicy Wielowiejskiej. W mieście znajdują się także pomniki upamiętniające ofiary NKWD oraz poległych w czasie obu wojen światowych.

