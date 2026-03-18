To jedno z najpiękniejszych miast w woj. śląskim. Od PRL-u jest popularnym ośrodkiem turystycznym [GALERIA]

Krystian Janik
2026-03-18 15:27

Szczyrk, malowniczo położony w sercu Beskidu Śląskiego, jest dziś synonimem turystyki i sportów zimowych. To miasto o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, którego historia sięga setek lat wstecz, kiedy to na jego terenach rozwijało się osadnictwo pasterskie. Jego wyjątkowe położenie w dolinie Żylicy oraz bogata historia sprawiają, że jest jednym z najciekawszych miejsc na mapie województwa śląskiego. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Początki osadnictwa na terenach dzisiejszego Szczyrku są udokumentowane już w XV wieku i wiążą się z ludnością wołoską, węgierską, austriacką, czeską oraz słowacką. Pierwszy spis ludności, przeprowadzony dla celów podatkowych, miał miejsce w 1630 roku. Ciekawostką historyczną jest sposób, w jaki nadawano tu ziemię. Osadnik otrzymywał działkę, tzw. „zarębek”, która rozciągała się od osi doliny, obejmując równe części terenu na zboczu lepiej i gorzej nasłonecznionym.

Od XVIII wieku, obok rolnictwa, w regionie rozwijało się pasterstwo oraz produkcja drewna, która zaspokajała potrzeby przemysłowe pobliskich miast. Mieszkańcy zajmowali się również wytwarzaniem sukna z owczego runa. Ważnym momentem w historii miejscowości było przyłączenie do niej w 1927 roku Salmopolu, co sprawiło, że Szczyrk stał się gminą dwuwyznaniową, z dużą grupą ewangelików. Dynamiczny rozwój sprawił, że w 1958 roku Szczyrk uzyskał prawa osiedla, a w 1973 roku nadano mu prawa miejskie.

Prawdziwy rozkwit turystyki w Szczyrku nastąpił po I wojnie światowej, kiedy to pierwsze bazy noclegowe tworzono w dawnych austriackich koszarach. Jednak to okres powojenny przyniósł dynamiczny rozwój miejscowości jako ośrodka wypoczynkowego i sportowego, czemu sprzyjała bliskość aglomeracji górnośląskiej. Już pod koniec lat 60. Fundusz Wczasów Pracowniczych prowadził tu kilka domów wczasowych, a liczba kwater prywatnych stale rosła.

Przełomowym momentem było uruchomienie w 1958 roku kolei krzesełkowej na Skrzyczne. W kolejnych latach powstawały nowoczesne ośrodki wypoczynkowe, często budowane przez duże zakłady pracy z Górnego Śląska. Na początku lat 80. miasto dysponowało już bazą około 9 tysięcy miejsc noclegowych w ponad 80 obiektach.

Obecnie Szczyrk to przede wszystkim prężnie działający ośrodek sportowy. Na jego terenie znajduje się Ośrodek Narciarski Centralnego Ośrodka Sportu ze słynną trasą zjazdową „FIS” na zboczach Skrzycznego, a także duży Ośrodek Narciarski Czyrna-Solisko z trasami Bieńkula i Golgota. Działają tu również inne kompleksy, takie jak Beskid Sport Arena czy „Biały Krzyż” na Przełęczy Salmopolskiej. Oprócz narciarstwa miasto oferuje dostęp do kompleksu skoczni narciarskich Skalite oraz licznych jaskiń, w tym Malinowskiej i Lodowej. Potwierdzeniem sportowego charakteru miasta było zorganizowanie tu zawodów podczas Zimowego Europejskiego Festiwalu Młodzieży w 2009 roku.

