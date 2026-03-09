To jedno z najpiękniejszych miast Śląska. Stało się sławne dzięki kolei, a w PRL-u było wsią

Łazy to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Stało się sławne dzięki budowie kolei

Początki miejscowości sięgają najprawdopodobniej końca XVIII wieku, kiedy to pojawiła się na mapach. Prawdziwym impulsem do rozwoju Łaz stało się jednak uruchomienie przebiegającej przez nie linii kolejowej w 1848 roku. To właśnie transport szynowy ukształtował charakter miejscowości i zapoczątkował jej rozkwit. W dwudziestoleciu międzywojennym wieś należała do powiatu będzińskiego, by 1 stycznia 1927 roku zostać włączoną do powiatu zawierciańskiego. Ważną datą w najnowszej historii jest 20 stycznia 1945 roku, kiedy do Łaz wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Prawa miejskie miejscowość otrzymała 1 stycznia 1967 roku.

Łazy, liczące według danych z 31 grudnia 2023 roku 6378 mieszkańców, zajmują powierzchnię 8,60 km². Miasto, mimo obecnej przynależności do województwa śląskiego, historycznie jest częścią ziemi krakowskiej – w XVI wieku należało do województwa krakowskiego. Jego malownicze położenie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dodaje mu uroku i przyciąga miłośników natury. Do 1947 roku miejscowość była siedzibą gminy Rokitno-Szlacheckie.

Historia miasta widoczna jest w jego zabytkach, które w dużej mierze odzwierciedlają jego przemysłowe i kolejowe dziedzictwo. Do najważniejszych obiektów należą:

Zabudowania lokomotywowni oraz budynki fabryki materiałów ogniotrwałych z końca XIX wieku.

z końca XIX wieku. Zabytkowa wieża ciśnień datowana na 1898 rok.

na 1898 rok. Parowóz Ty45 – 421 , będący technicznym pomnikiem historii.

, będący technicznym pomnikiem historii. Drewniane budynki z końca XIX wieku, które nadają miastu unikalny klimat.

Wśród zabytków o charakterze sakralnym i historycznym wyróżnia się kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 1934–1949, a także cmentarz wojenny założony w 1914 roku na osiedlu Podlesie.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wyglądają Łazy, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

12