Tereny po kopalni Wujek zmienią się nie do poznania. Co tam będzie?

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-04-07 19:17

Władze Katowic rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie obszaru po słynnej kopalni Wujek. Zwycięska koncepcja firmy P.A. Nova posłuży miastu do opracowania szczegółowych planów dla tego terenu. Jak zapewniają miasto i laureat, w miejscu dawnego zakładu wyrośnie zupełnie nowa dzielnica, w której nie zabraknie o obiektów związanych z kulturą oraz z historią kopalni.

Kopalnia Wujek w Katowicach do likwidacji. Miasto ma już pomysły, co zrobić z terenami

Nowa dzielnica zamiast kopalni Wujek

Zapadła decyzja dotycząca przyszłości około 100-hektarowego obszaru po likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Konkurs na projekt odnowienia tego miejsca wygrała spółka P.A. Nova. Samorząd chce wykorzystać dogodną lokalizację w sąsiedztwie autostrady A4 i istniejących już osiedli. Autorzy nagrodzonej koncepcji deklarują chęć upamiętnienia tragicznych wydarzeń z 1981 roku, kiedy to w wyniku brutalnej pacyfikacji strajku w kopalni zginęło dziewięciu manifestantów. Plan zakłada podział stref. Północna część, tuż przy torowiskach i trasie szybkiego ruchu, zostanie przeznaczona na punkty usługowe. Na południu powstaną budynki mieszkalne, a w rejonie historycznej zabudowy kopalnianej znajdzie się miejsce na instytucje kulturalne i naukowe.

Sonda
Czy Polska powinna odejść od węgla?

Rozbudowa Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności

Zwycięska wizja architektoniczna zakłada powstanie obiektów sportowych w południowej części kompleksu. Cały teren zyska nowoczesną infrastrukturę drogową, która płynnie połączy nową dzielnicę z resztą Katowic. Przedstawiciele magistratu zaznaczają, że wyłonienie koncepcji to dopiero pierwszy krok do stworzenia dokumentów planistycznych, a całościowa rewitalizacja ogromnego obszaru może potrwać nawet kilkadziesiąt lat. Już teraz na terenie dawnego zakładu działa Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, które jest teraz rozbudowywane. W dalszej perspektywie zaplanowano renowację kolejnych historycznych gmachów, takich jak dawna łaźnia. Jednocześnie trwają starania o objęcie ochroną konserwatorską najstarszych budynków kopalni. Władze miasta gwarantują, że nowe inwestycje nie zatrą śladów przeszłości, a dziedzictwo Wujka pozostanie widoczne.

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie masz szans na nic powyżej 7/10!
Pytanie 1 z 10
Na podstawie jego powieści Kubrick nakręcił swoją "2001: Odyseja kosmiczna". Mowa o legendzie SF, czyli...
Groby ofiar Stanu wojennego. Górnicy z kopalni Wujek, demonstranci. Niezapomniani
kopalnia