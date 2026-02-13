Te imiona królują na Śląsku. Nowy ranking Ministerstwa Cyfryzacji

Najpopularniejsze imiona w woj. śląskim 2025
Z danych opublikowanych na portalu dane.gov.pl wynika, że w drugiej połowie 2025 roku w województwie śląskim najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynek była Maja. Otrzymało je aż 416 nowo narodzonych mieszkanek regionu. Tuż za nią znalazła się Zofia – 409 nadań, a na trzecim miejscu Emilia z wynikiem 399.
W przypadku chłopców liderem okazał się Leon. To imię wybrano 541 razy. Niewiele mniej, bo 524 razy, rodzice zdecydowali się na Nikodema. Podium zamyka Antoni – 517 nadań.
Różnice między pierwszymi miejscami są niewielkie, co pokazuje, że rodzice w regionie chętnie sięgają po kilka sprawdzonych, klasycznych propozycji.
Klasyka i tradycja wciąż na topie
Śląskie wpisuje się w ogólnopolski trend. W skali kraju w drugiej połowie 2025 roku najpopularniejszymi imionami były Zofia i Nikodem. Zofia triumfowała w siedmiu województwach, m.in. w mazowieckim, pomorskim czy wielkopolskim. Nikodem był numerem jeden aż w ośmiu regionach.
Na Śląsku jednak to Maja i Leon wysunęli się na prowadzenie. To pokazuje, że choć ogólnopolskie trendy są wyraźne, poszczególne województwa mają swoje własne preferencje.
Warto zauważyć, że w czołówce dominują imiona o klasycznym, dobrze znanym brzmieniu. Maja, Zofia, Emilia, Leon, Nikodem czy Antoni to propozycje zakorzenione w tradycji, ale jednocześnie modne i uniwersalne.
Skąd popularność tych imion?
Eksperci od lat zwracają uwagę, że rodzice coraz częściej stawiają na imiona tradycyjne, krótkie i łatwe do wymówienia także za granicą. Duże znaczenie ma też moda – popularność znanych osób, bohaterów seriali czy mediów społecznościowych potrafi wpłynąć na decyzje świeżo upieczonych rodziców.
Pełne zestawienie dla wszystkich województw oraz szczegółowe statystyki można znaleźć na portalu dane.gov.pl.