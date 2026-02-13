Te imiona królują na Śląsku. Nowy ranking Ministerstwa Cyfryzacji

Najpopularniejsze imiona w woj. śląskim 2025

Z danych opublikowanych na portalu dane.gov.pl wynika, że w drugiej połowie 2025 roku w województwie śląskim najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynek była Maja. Otrzymało je aż 416 nowo narodzonych mieszkanek regionu. Tuż za nią znalazła się Zofia – 409 nadań, a na trzecim miejscu Emilia z wynikiem 399.

W przypadku chłopców liderem okazał się Leon. To imię wybrano 541 razy. Niewiele mniej, bo 524 razy, rodzice zdecydowali się na Nikodema. Podium zamyka Antoni – 517 nadań.

Różnice między pierwszymi miejscami są niewielkie, co pokazuje, że rodzice w regionie chętnie sięgają po kilka sprawdzonych, klasycznych propozycji.

Klasyka i tradycja wciąż na topie

Śląskie wpisuje się w ogólnopolski trend. W skali kraju w drugiej połowie 2025 roku najpopularniejszymi imionami były Zofia i Nikodem. Zofia triumfowała w siedmiu województwach, m.in. w mazowieckim, pomorskim czy wielkopolskim. Nikodem był numerem jeden aż w ośmiu regionach.

Na Śląsku jednak to Maja i Leon wysunęli się na prowadzenie. To pokazuje, że choć ogólnopolskie trendy są wyraźne, poszczególne województwa mają swoje własne preferencje.

Warto zauważyć, że w czołówce dominują imiona o klasycznym, dobrze znanym brzmieniu. Maja, Zofia, Emilia, Leon, Nikodem czy Antoni to propozycje zakorzenione w tradycji, ale jednocześnie modne i uniwersalne.

Skąd popularność tych imion?

Eksperci od lat zwracają uwagę, że rodzice coraz częściej stawiają na imiona tradycyjne, krótkie i łatwe do wymówienia także za granicą. Duże znaczenie ma też moda – popularność znanych osób, bohaterów seriali czy mediów społecznościowych potrafi wpłynąć na decyzje świeżo upieczonych rodziców.

Pełne zestawienie dla wszystkich województw oraz szczegółowe statystyki można znaleźć na portalu dane.gov.pl.

Bartłomiej Topa wspomina dzieciństwo. Kiedyś było lepiej niż teraz?

Drogowskazy Będę ojcem! Mężczyźni w oczekiwaniu na dziecko. DROGOWSKAZY