Od 7 października służby i bliscy poszukują 65-letniego Zbigniewa Slabona. Z ustaleń wynika, że feralnego dnia około godziny 17 przebywał na terenie Sosnowca. Właśnie w tym mieście, w okolicach akwenu Balaton, psy poszukiwawcze zgubiły trop. Zrozpaczona rodzina apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.

Zaginął 65-latek. Ma brodawkę na czole

Zbigniew Slabon mierzy około 165 cm wzrostu i ma 65 lat. Jego cechą charakterystyczną jest spora brodawka umiejscowiona na środku czoła. Mężczyzna ma krótkie, rzadkie włosy i widoczne zmarszczki na twarzy.

Kiedy widziano go po raz ostatni, miał na sobie ciemne jeansy, czarne sportowe obuwie, cienką czarną kurtkę oraz koszulkę w kolorze jasnej oliwki.

Warto dodać, że 65-latek zmaga się z chorobą Alzheimera. Zaginiony może być zagubiony i nie potrafić określić swojego położenia.

Psy tropiące nad Balatonem zgubiły ślad

Mężczyzna zniknął 7 października w okolicach godziny 15. Dwie godziny później był podobno widziany w Sosnowcu. W toku działań poszukiwawczych psy policyjne doprowadziły śledczych w rejon zbiornika Balaton, jednak tam trop się urwał.

Pojawiły się przypuszczenia, że zaginiony mógł w tym miejscu wsiąść do autobusu lub ktoś podwiózł go samochodem. Obecnie brakuje jakichkolwiek pewnych informacji na temat tego, co działo się z nim później.

Rodzina Zbigniewa Slabona prosi o informacje

Krewni 65-latka prowadzą intensywne poszukiwania we współpracy z policjantami. Apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć mężczyznę lub wiedzą, dokąd poszedł, o przekazywanie jakichkolwiek wskazówek. Każda informacja może okazać się kluczowa dla sprawy.

Wszyscy, którzy mają wiedzę na temat losów zaginionego, są proszeni o kontakt pod numerem telefonu 538 417 174.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Będzinie, telefon- 47 85 362 55 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu alarmowego 112 - apeluje Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.

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