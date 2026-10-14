Największe miasto w Polsce bez kolei. Pociągi mają wrócić po latach przerwy

Jastrzębie-Zdrój od lat pozostaje komunikacyjnym wyjątkiem na mapie Polski. To największe miasto w kraju, które nie ma pasażerskich połączeń kolejowych. Ostatni pociąg odjechał stąd w 2001 roku. Teraz pojawia się realna szansa na zmianę, na którą mieszkańcy czekają od dekad.

Według aktualnych planów pociągi pasażerskie mają wrócić do Jastrzębia-Zdroju najprawdopodobniej w 2029 roku. Przywrócenie połączeń ma poprawić dostępność komunikacyjną miasta i ułatwić dojazdy do innych części województwa śląskiego.

Pociągi wrócą do Jastrzębia-Zdroju? Jest plan na 2029 rok

Przez ponad 25 lat Jastrzębie-Zdrój pozostawało bez regularnych pasażerskich połączeń kolejowych. Dla mieszkańców oznaczało to konieczność korzystania z innych środków transportu podczas podróży do pracy, szkół czy na uczelnie.

Teraz projekt odbudowy połączenia wchodzi w kolejny etap. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły już przygotowywanie dokumentacji projektowej dotyczącej przywrócenia kolei do miasta. Obecnie prowadzone są procedury związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, które umożliwią rozpoczęcie prac budowlanych.

Jak zapowiedział prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł na antenie Radia Katowice, pod koniec 2026 roku planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na wykonawcę robót.

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, pasażerskie pociągi mają pojawić się w mieście w 2029 roku. To oznaczałoby przełom dla miejscowości, która przez lata pozostawała poza kolejową mapą regularnych połączeń pasażerskich.

Do Katowic w mniej niż godzinę? Na to liczą mieszkańcy

Powrót kolei ma znaczenie nie tylko dla samego Jastrzębia-Zdroju, ale również dla osób, które codziennie przemieszczają się po regionie. Jednym z głównych celów projektu jest zapewnienie wygodnego połączenia z Katowicami i innymi częściami aglomeracji.

Prezydent miasta podkreślał w Radiu Katowice, że mieszkańcy zwracają uwagę na potrzebę szybkiego i sprawnego transportu. Możliwość dotarcia do stolicy województwa w czasie krótszym niż godzina mogłaby ułatwić codzienne dojazdy do pracy, naukę i studiowanie.

Dobre połączenie kolejowe może mieć również wpływ na decyzje dotyczące miejsca zamieszkania. Osoby pracujące lub uczące się w innych miastach aglomeracji zyskałyby alternatywę dla podróży samochodem i autobusami.

Na razie czas przejazdu krótszy niż godzina jest założeniem przedstawianym przez samorząd. Ostateczne możliwości połączenia będą zależały od rozwiązań przyjętych w projekcie i przyszłego rozkładu jazdy.

Jastrzębie-Zdrój: Potężny pożar Biedronki:

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Trzy miejsca obsługi pasażerów. Miasto szykuje parkingi

Samo odbudowanie infrastruktury kolejowej nie wystarczy, by nowe połączenia były wygodne dla mieszkańców. Dlatego Jastrzębie-Zdrój przygotowuje również rozwiązania, które mają ułatwić dotarcie do przyszłych przystanków i dworca.

W planach są parkingi oraz dostosowanie komunikacji miejskiej do przyszłych połączeń kolejowych. Chodzi o to, aby pasażerowie mogli sprawnie przesiadać się z autobusów do pociągów i planować podróże bez konieczności korzystania z samochodu na całej trasie.

Według zapowiedzi miasta mają powstać trzy miejsca obsługi pasażerów. Wskazywane lokalizacje obejmują rejon osiedli Górnego i Dolnego, osiedle Barbary wzdłuż ulicy Szkolnej oraz sołectwo Bzie. Szczegóły przyszłego układu infrastruktury mają być związane z realizacją projektu kolejowego.

Samorząd podkreśla, że istotne będzie odpowiednie skoordynowanie transportu miejskiego z rozkładem jazdy pociągów. Dzięki temu kolej ma stać się realną alternatywą dla innych środków transportu, a nie tylko dodatkową możliwością podróżowania.

W pobliżu przyszłego dworca planowane są kolejne inwestycje

Jastrzębie-Zdrój przygotowuje się także do zagospodarowania terenów w sąsiedztwie planowanej infrastruktury kolejowej. Miasto planuje rozwój obszaru o powierzchni około 11 hektarów, położonego między ulicami Warszawską, Północną, Sybiraków i Rondem Porozumienia Jastrzębskiego.

W pobliżu znajduje się kupione przez samorząd Kino Centrum. W tej części miasta ma również powstać przyszły dworzec, a przy ulicy Warszawskiej budowany jest aquapark.

Samorząd rozważa różne możliwości wykorzystania wspomnianego terenu, w tym rozwój budownictwa społecznego. Potencjalne finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego mogłoby pokryć znaczną część kosztów takiej inwestycji, nawet do 80 proc., zależnie od spełnienia wymaganych warunków.

Połączenie planów transportowych z rozwojem przestrzeni miejskiej może w przyszłości zmienić charakter tej części Jastrzębia-Zdroju.