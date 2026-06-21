Tajemnicze zwłoki w rzece Olzie. Wielka akcja służb ratunkowych w Cieszynie

Sobotnie popołudnie 20 czerwca przyniosło przerażające znalezisko na terenie Cieszyna. Przypadkowi świadkowie zauważyli ludzkie zwłoki w rzece Olzie niedaleko ulicy Kantora i popularnego Parku pod Wałką. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce natychmiast ruszyły zintegrowane patrole policji oraz zespoły ratownicze.

Pierwsze doniesienia o tej dramatycznej sytuacji opublikowano na lokalnym profilu „Śląsk Cieszyński 112” w mediach społecznościowych. W zakrojoną na szeroką skalę akcję zaangażowano funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, a także załogi miejscowego pogotowia ratunkowego i strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Głównym celem zgromadzonych na brzegu jednostek było sprawne wydobycie ciała oraz dokładne zabezpieczenie całego terenu. Śledczy natychmiast rozpoczęli gromadzenie śladów, ponieważ priorytetem jest teraz identyfikacja zmarłej osoby oraz odtworzenie ostatnich godzin przed jej tragicznym zgonem w wodzie.

Śledztwo w Cieszynie. Służby badają przyczyny śmierci

Obecnie nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do śmierci, dlatego mundurowi analizują każdy możliwy scenariusz tego ponurego zdarzenia.

Odnalezienie zwłok zawsze wiąże się ze wdrożeniem rygorystycznych procedur dochodzeniowych. Funkcjonariusze przesłuchują ewentualnych świadków i szukają jakichkolwiek wskazówek w najbliższym otoczeniu, aby odtworzyć przebieg tragicznych wypadków.

Obszar w pobliżu ulicy Kantora oraz sam Park pod Wałką stanowią bardzo chętnie uczęszczane miejsce wypoczynku nad rzeką graniczną. Każdego dnia liczni spacerowicze i turyści korzystają z tutejszych ścieżek rekreacyjnych, co czyni to weekendowe znalezisko jeszcze bardziej wstrząsającym dla lokalnej społeczności.

Pożar w Cieszynie: