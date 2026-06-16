Trzy ciała odnalezione w zamkniętym mieszkaniu w Siemianowicach Śląskich

Makabrycznego odkrycia dokonano pod koniec lutego 2026 roku przy ulicy Zgrzebnioka. Zaniepokojona przedłużającą się nieobecnością lokatorów oraz pogarszającym się zapachem na klatce schodowej sąsiadka wezwała służby. Funkcjonariusze straży i policji, którzy siłowo otworzyli drzwi, dokonali przerażającego odkrycia.

We wnętrzu mieszkania znaleziono martwą rodzinę. Zmarli to 94-latek, jego 90-letnia żona oraz 66-letni syn. Lokalna prokuratura natychmiast wszczęła dochodzenie, zlecając kompleksowe badania w celu wyjaśnienia okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Śledczy szybko wyeliminowali najbardziej oczywiste przyczyny. Nie stwierdzono śladów przemocy fizycznej ani udziału osób trzecich. Analizy wykluczyły również zatrucie czadem oraz przedawkowanie środków farmakologicznych przez któregokolwiek ze zmarłych.

– Leki były obecne jedynie w śladowych ilościach, w dawkach leczniczych. Wykluczono tlenek węgla, także nie było tutaj działania przestępczego – przekazała redakcji "SE" prokurator Beata Cedzyńska.

Z opinii medyków sądowych wynika, że 90-latkowie cierpieli na poważne schorzenia starcze. Z kolei u ich syna wykryto chorobę, lecz znaczny rozkład tkanek uniemożliwił jednoznaczne stwierdzenie, czy była ona powodem zgonu. Jak podaje „Dziennik Zachodni", biegli zdiagnozowali u 66-latka zapalenie płuc.

Najbardziej prawdopodobna, a zarazem tragiczna wersja wydarzeń

Prok. Beata Cedzyńska przyznała, że śledczy biorą pod uwagę wstrząsający scenariusz. Według jednej z koncepcji, jako pierwszy zmarł 66-latek. Pozostawieni sami sobie, niezdolni do samodzielnego funkcjonowania rodzice, mogli umrzeć z wycieńczenia w ciągu kolejnych dni.

Biegli zaznaczają jednak, że tej hipotezy nie da się jednoznacznie dowieść.

– Tej hipotezy w żaden sposób nie jesteśmy w stanie potwierdzić, ale też wykluczyć – zaznacza prokurator Cedzyńska.

Eksperci nie potrafili wyznaczyć dokładnej daty śmierci poszczególnych członków rodziny. Silny rozkład ciał sprawił, że wyznaczenie momentu zgonów okazało się niemożliwe. Prok. Cedzyńska poinformowała "SE", że zwłoki odkryto prawdopodobnie kilka dni po tym, jak doszło do dramatu.

Jedynym śladem mogącym sugerować datę tragedii jest zwykły kalendarz. Ostatnia wyrwana z niego strona nosiła datę 11 lutego 2026 roku. Prawdopodobnie to właśnie w okolicach tego dnia życie w tym mieszkaniu dobiegło końca.

Brak przełomu i wyczerpanie możliwości badawczych sprawia, że prokuratura przymierza się do zakończenia postępowania. Zatem jedna z najmroczniejszych spraw na Śląsku w ostatnich latach najpewniej zostanie umorzona bez poznania dokładnych przyczyn tego rodzinnego dramatu.

Mieszkanie rodziny z Siemianowic Śląskich: