Śmiertelny wypadek koło Skoczowa. Rolnik zginął przygnieciony przez maszynę

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-18 21:21

W Pogórzu niedaleko Skoczowa doszło do śmiertelnego incydentu w trakcie wykonywania prac rolnych. Kierujący traktorem 63-latek niespodziewanie stracił kontrolę nad prowadzonym sprzętem i maszyna uległa wywróceniu. Reakcja wezwanych na miejsce ratowników była natychmiastowa, jednak obrażenia mężczyzny okazały się zbyt rozległe. Okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia bada teraz miejscowa policja pod ścisłym nadzorem prokuratora.

Zielony ciągnik rolniczy orze pole, przygotowując ziemię pod uprawy. Krajobraz pól uprawnych z zielonymi wzgórzami w tle doskonale ilustruje prace rolne, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Michael Derrer Fuchs/ Shutterstock zdj. ilustracyjne

Śmiertelny wypadek ciągnika w Pogórzu koło Skoczowa. Tragedia na ulicy Kępki

Dramat rozegrał się w czwartkowy poranek, 18 czerwca tuż przed godziną 11.30 na ulicy Kępki w miejscowości Pogórze. Do akcji błyskawicznie zadysponowano jednostki straży pożarnej, ratowników medycznych oraz patrole policji. Z uwagi na najgorszy możliwy scenariusz i śmierć na miejscu do działań służb dołączył również miejscowy prokurator.

Rzecznik cieszyńskiej komendy policji podkomisarz Krzysztof Pawlik poinformował, że według wstępnych ustaleń 63-latek z nieznanych jeszcze powodów przestał panować nad rolniczym traktorem. Ciężki sprzęt ostatecznie przewrócił się na ziemię. Poszkodowany odniósł poważne obrażenia, w wyniku których poniósł śmierć na miejscu zdarzenia pomimo starań medyków.

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Policja bada wypadek w Pogórzu. Śledczy apelują o ostrożność na roli

Śledczy wykonują teraz bardzo skrupulatne oględziny i czynności pod okiem prokuratora, aby krok po kroku odtworzyć przebieg tego nieszczęśliwego wypadku. Mundurowi na miejscu dokładnie zabezpieczają wszelkie możliwe ślady. Zbierane są także wszelkie relacje i dane, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie o przyczyny utraty kontroli nad pojazdem mechanicznym.

Śledczy biorą pod uwagę różne scenariusze i na obecnym etapie wykluczają żadnej hipotezy. Nie ustalono jeszcze twardo, czy kluczowym powodem była usterka techniczna maszyny, specyfika trudnego terenu, czy może zupełnie inny i nagły element. Dalsze śledztwo ma rozwiać te wątpliwości i przynieść konkretne odpowiedzi.

Mundurowi wykorzystują tę tragiczną sytuację do przypomnienia o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas prac polowych i gospodarskich. Ciężki sprzęt stanowi ułatwienie obowiązków rolniczych, ale potrafi błyskawicznie zamienić się w śmiertelną pułapkę.

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