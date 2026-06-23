Dramatyczny wypadek na Śląsku. Nie żyje dwóch kierowców

W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim miał miejsce potworny wypadek drogowy. Na zupełnie prostym odcinku jezdni zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Zderzenie było na tyle silne, że oboje kierowców zginęło na miejscu. Ofiary to 29-letnia kobieta siedząca za kierownicą audi oraz 37-letni mężczyzna prowadzący toyotę. Trzy pasażerki obu pojazdów odniosły obrażenia. Zostały przetransportowane do szpitala, a wśród nich znajduje się dwoje nieletnich dzieci.

Tragedia w Brynku. Policja wyjaśnia przyczyny zderzenia

Na miejscu tragicznego zdarzenia cały czas pracują śledczy pod nadzorem prokuratury, próbując odtworzyć przebieg wypadku. Na ten moment nie jest jasne, co doprowadziło do tak poważnego zderzenia aut na prostej drodze. Kamil Kubica, rzecznik policji w Tarnowskich Górach, w rozmowie z Radiem Eska przedstawił wstępne informacje na temat tego dramatycznego zdarzenia.

- Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z osobową Toyotą. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi a także podróżujący Toyotą 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala trafiły przytomne pasażerki pojazdów, były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza - przekazał Radiu Eska.

Droga w Brynku zablokowana. Wyznaczono objazdy

Z powodu tragicznego wypadku ruch na drodze jest całkowicie wstrzymany. Miejsce zdarzenia jest odgrodzone, a policjanci zabezpieczają ślady, by ustalić dokładne przyczyny zderzenia aut. Policja przekazała, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do godzin wieczornych. Dla kierowców zorganizowano specjalne objazdy, na które kierowani są przez mundurowych. Kamil Kubica poinformował również, że wszystkie czynności odbywają się pod ścisłym nadzorem prokuratora.