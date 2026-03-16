Wypadek na drodze S1 w Katowicach. 23-latek uderzony przez auto

Do koszmarnego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę, 14 marca na jezdni S1 prowadzącej do Tychów. Jak przekazał podkom. Dominika Michalika z katowickiej Komendy Miejskiej Policji, kierowca zaparkował pojazd na skraju drogi awaryjnej. Gdy tylko opuścił kabinę, by zdiagnozować usterkę, wpadł pod koła rozpędzonej osobówki, ponosząc tragiczne konsekwencje tego potrącenia.

Bolesny wymiar tej tragedii stanowi fakt, że mężczyzna zginął na oczach bliskich, którzy przebywali w samochodzie. 24-letnia pasażerka i 21-letni mężczyzna byli bezsilni w momencie dramatu. Przerażeni świadkowie obserwowali z wnętrza pojazdu gwałtowne uderzenie, które w ułamku sekundy pozbawiło życia ich 23-letniego znajomego stojącego tuż obok na ruchliwej trasie.

Dyspozytorzy błyskawicznie odebrali serię telefonów o wypadku. Na trasę ekspresową od razu ruszyły załogi policyjne oraz pogotowie ratunkowe. Medycy natychmiast rozpoczęli zaawansowaną reanimację 23-latka, ale odniesione obrażenia były tak rozległe, że nie zdołano przywrócić mu funkcji życiowych.

9

Policja i prokurator na S1 w Katowicach

Funkcjonariusze prewencji i policyjni technicy pod kierownictwem prokuratora przez wiele godzin prowadzili oględziny miejsca tragedii. Śledczy drobiazgowo zabezpieczyli dowody rzeczowe, by odtworzyć dokładną mechanikę potrącenia. Obecnie trwa ustalanie tożsamości osoby kierującej autem uderzającym w pieszego oraz przyczyn postoju ofiary.

Przejazd trasą odbywał się bez większych zatorów, gdyż służby pracowały głównie poza jezdnią. Mundurowi gorąco apelują do zmotoryzowanych o wzmożoną czujność na drogach szybkiego ruchu oraz stosowanie maksymalnych środków ostrożności podczas wszelkich usterek pojazdu.

Dwójka znajomych ofiary na zawsze zapamięta ten szokujący koszmar. W ułamku sekundy banalna usterka techniczna samochodu przeistoczyła się w dramat, bezpowrotnie odbierając życie młodemu mężczyźnie na oczach przerażonych bliskich.