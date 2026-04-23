Śmierć posła Łukasza Litewki. Śledczy badają, co wydarzyło się na wąskiej drodze, gdzie obowiązuje 60 km/h

Śmiertelne potrącenie na Śląsku. Poseł Łukasz Litewka zginął na miejscu

Do tragedii doszło na ulicy Kazimierskiej, na odcinku łączącym Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Jest to droga z jednym pasem ruchu w każdą stronę, bez chodników, z ograniczeniem prędkości do 60 km/h. Policja nie ujawniła jeszcze, z jaką prędkością poruszał się kierowca mitsubishi colt, który z nieznanych powodów zjechał na przeciwny pas i potrącił rowerzystę.

Ulica Kazimierzowska od dawna wzbudza liczne zastrzeżenia. Na dzień przed tragicznym wypadkiem o jej złym stanie informowała TVP Katowice. Jak podkreślano, dla wielu kierowców przejazd tą drogą to codzienne wyzwanie. Nawierzchnia jest zniszczona, a mieszkańcy zwracają uwagę, że po zimie sytuacja dodatkowo się pogarsza. Kierowcy skarżą się, że przejeżdżając przez tę trasę ich auta często ulegają mniejszym lub poważniejszym uszkodzeniom.

Co więcej - jak podaje „Dziennik Zachodni”, zaledwie kilkanaście godzin przed tragedią władze Dąbrowy Górniczej ogłosiły przetarg na przebudowę tej ulicy.

- Według wstępnych ustaleń, zderzenie miało charakter czołowy. 57-letni kierowca pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu został zatrzymany. Poddano go badaniu trzeźwości przy pomocy analizatora wydechu. Badanie to dało wynik negatywny. Niezależnie od tego prokurator zlecił pobranie od kierowcy materiału do bardziej szczegółowych analiz. Decyzja co do charakteru, w jakim mężczyzna zostanie przesłuchany podjęta będzie w ciągu najbliższych godzin - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian.

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że pojazd prowadzony przez 57-latka zakończył jazdę w przydrożnym rowie. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych i podjętej reanimacji, życia rowerzysty nie udało się uratować.

Informacja o wypadku wpłynęła do służb krótko po godzinie 13.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kierujący samochodem Mitsubishi najprawdopodobniej, to są nasze wstępne ustalenia, zasłabł albo zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym rowerem mężczyzną, który jechał od strony Sosnowca. W wyniku tego zdarzenia, pomimo tego, że na miejsce dotarli medycy, powiadomieni przez postronne osoby, rowerzysty nie udało się uratować -poinformował aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Działalność polityczna Łukasza Litewki. Od rady miasta do parlamentu

Łukasz Litewka należał do najmłodszych parlamentarzystów obecnej kadencji. Po raz pierwszy uzyskał mandat w wyborach w 2023 roku, startując z list Nowej Lewicy. Wcześniej przez wiele lat działał w samorządzie lokalnym jako radny w Sosnowcu, gdzie dał się poznać jako zaangażowany i skuteczny działacz, blisko związany z mieszkańcami.

W swojej działalności koncentrował się na rozwoju infrastruktury, poprawie warunków życia oraz wsparciu osób w trudnej sytuacji. To właśnie aktywność społeczna i realna pomoc ludziom przyniosły mu zaufanie wyborców.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat