Praca w liniach lotniczych: Kogo szuka Ryanair?

Buzz poszukuje łącznie 120 osób do obsługi naziemnej i pasażerskiej, po 60 w każdej z baz – w Krakowie i Katowicach. Firma stawia przede wszystkim na umiejętności miękkie, takie jak komunikatywność i zdolność do pracy w zespole.

Wymagania językowe są zróżnicowane:

Obsługa naziemna: Wystarczy znajomość języka polskiego.

Obsługa pasażerska: Wymagana jest dodatkowo znajomość języka angielskiego.

Co najważniejsze, wcześniejsze doświadczenie w lotnictwie nie jest konieczne! Buzz zapewnia pełne szkolenie, co otwiera drzwi do kariery w tej ekscytującej branży dla wielu osób. Prezes Buzz, Michał Kaczmarzyk, podkreśla, że rekrutacja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi przewoźnika i dalsze inwestycje w Polsce.

Nowe miejsca pracy w Krakowie i Katowicach to efekt znaczących inwestycji Grupy Ryanair i rosnącego popytu na nasze usługi. Już w sezonie letnim zwiększamy zatrudnienie w obsłudze naziemnej i pasażerskiej – po 60 nowych etatów w każdej bazie - mówi prezes Buzz, Michał Kaczmarzyk.

Dni otwarte: Twoja szansa na start

Aby ułatwić kandydatom zapoznanie się z ofertą, Buzz organizuje specjalne Dni Otwarte (Open Days). Podczas tych spotkań będzie można dowiedzieć się wszystkiego o dostępnych stanowiskach, warunkach zatrudnienia i ścieżkach rozwoju. Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji – wystarczy przyjść w wyznaczonym miejscu i czasie.

Harmonogram Dni Otwartych:

Kraków : 17 lutego 2026 w Hyatt Place Kraków, Al. 3 Maja 47A.

: 17 lutego 2026 w Hyatt Place Kraków, Al. 3 Maja 47A. Katowice: 18 lutego 2026 na Lotnisku Pyrzowice, Terminal B – Sala Delta.

Te wydarzenia to idealna okazja, aby poznać kulisy pracy w Buzz i odkryć możliwości kariery w największej grupie lotniczej w Europie.

To będzie miejsce pracy w Ryanairze

Dlaczego warto dołączyć do zespołu Buzz?

Praca w Buzz to nie tylko stabilne zatrudnienie, ale także możliwość rozwoju w strukturach europejskiego giganta. Firma oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, premie i dodatki, a także możliwość dołączenia do prywatnej opieki medycznej. Pracownicy mogą liczyć na planowanie grafików pracy w stałym systemie (3 dni pracy, 3 dni wolne), w tym zmiany poranne i popołudniowe. To szansa na dynamiczną karierę i podróżowanie po Europie.