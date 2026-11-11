Śmiertelny pożar mieszkania w Bielsku-Białej przy ulicy Doliny Miętusiej

W środowy poranek, 11 listopada, na jednym z osiedli w Bielsku-Białej rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Dokładnie o godzinie 5.28 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru w czteropiętrowym budynku wielorodzinnym przy ulicy Doliny Miętusiej. Płomienie objęły lokal znajdujący się na parterze bloku.

W chwili wybuchu pożaru wewnątrz płonącego lokalu przebywało małżeństwo. Pod wskazany adres błyskawicznie wysłano zastępy straży pożarnej, karetki pogotowia oraz patrole policji. Mundurowi od razu przystąpili do gaszenia ognia oraz ewakuacji zagrożonych lokatorów.

Akcja ratunkowa w Bielsku-Białej. Poparzony mężczyzna zmarł w karetce

Największy dramat rozegrał się bezpośrednio w objętym ogniem lokalu na parterze. Uczestniczący w akcji strażacy wyprowadzili stamtąd kobietę, a także wynieśli na zewnątrz nieprzytomnego i poparzonego mężczyznę.

Nieprzytomny lokator został natychmiast przekazany w ręce zespołu ratownictwa medycznego, który rozpoczął reanimację w karetce. Z informacji przekazanych przez portal bielsko-biala.pl wynika, że dramatyczna walka o życie poszkodowanego trwała kilkadziesiąt minut.

Wysiłki medyków okazały się jednak bezskuteczne i mężczyzny nie zdołano ocalić. Obecni na miejscu lekarze stwierdzili zgon pacjenta w ambulansie.

Wsparcia medyków potrzebowała także obecna w zniszczonym lokalu kobieta. Służby nie ujawniły dotychczas żadnych szczegółowych informacji na temat jej stanu zdrowia.

Pożar wieżowca w Bielsku-Białej:

3

Ewakuacja 22 mieszkańców w Bielsku-Białej. Lokal spłonął doszczętnie

Poranny wybuch ognia zaalarmował pozostałych lokatorów wielorodzinnego bloku. W obliczu poważnego zagrożenia ratownicy zdecydowali o ewakuacji 22 osób z części budynku objętej działaniami gaśniczymi.

W zakrojonej na szeroką skalę akcji uczestniczyło minimum sześć zastępów straży pożarnej, trzy karetki pogotowia i dwa policyjne patrole. Na miejscu tragedii pojawił się także reprezentant Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Strażacy zdołali ostatecznie opanować żywioł, ale mieszkanie na parterze uległo całkowitemu zniszczeniu.

Śledczy badają przyczyny śmiertelnego pożaru w Bielsku-Białej

W tej chwili przyczyny pojawienia się ognia w parterowym lokalu pozostają nieznane. Dokładne okoliczności tej tragedii zostaną teraz szczegółowo zbadane przez odpowiednie służby.

W zniszczonym budynku wciąż trwają czynności procesowe. Pracujący na miejscu śledczy mają za zadanie odtworzyć przebieg zdarzeń i ustalić źródło ognia.