Pożar na dachu wieżowca w Bielsku-Białej

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 14 marca. Po godzinie 22 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o ogniu na dachu jednego z bloków przy ulicy Podgórze w Bielsku-Białej.

Na miejsce natychmiast wysłano kilka jednostek straży pożarnej. Jak szybko ustalono, ogień pojawił się w górnej części 10-piętrowego budynku. Paliła się tzw. galeria techniczna znajdująca się na dachu wieżowca.

Sytuacja początkowo wyglądała bardzo poważnie i wymagała natychmiastowej interwencji ratowników. Dzięki sprawnej akcji ogień udało się stosunkowo szybko ugasić. Strażacy prowadzili działania gaśnicze zarówno z zewnątrz, korzystając z drabiny mechanicznej, jak i od środka budynku.

– Zostaliśmy wezwani do pożaru na dachu jednego z wieżowców. Po przyjeździe potwierdziliśmy zgłoszenie – ogień faktycznie pojawił się na dachu. Podaliśmy dwie linie gaśnicze: jedną z drabiny mechanicznej, drugą przez klatkę schodową – relacjonował na miejscu st. kpt. Paweł Nycz.

W akcji brały udział trzy zastępy strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Wojskowa Straż Pożarna.

Najważniejsza informacja – w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń.

Mieszkańcy obudzeni w środku nocy

Jak relacjonują mieszkańcy, ogień i działania służb obudziły wielu z nich w środku nocy.

Według wstępnych informacji ewakuacja całego budynku nie była konieczna, choć część lokatorów została czasowo wyprowadzona z mieszkań. Strażacy ugasili pożar jeszcze przed północą. Ogień objął pomieszczenie techniczne na najwyższej kondygnacji budynku i nie rozprzestrzenił się na lokale mieszkalne.

Jak poinformowała policja, podczas akcji użyto jednak dużej ilości wody, przez co część mieszkań została zalana.

– Aby ugasić ogień, strażacy musieli użyć znacznych ilości wody. Z tego powodu niektórzy lokatorzy nie spędzą tej nocy w swoich mieszkaniach – przekazał podkom. Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Trwa ustalanie przyczynPo zakończeniu działań gaśniczych mieszkańcy mogli wrócić do budynku. Teraz służby będą wyjaśniać, co doprowadziło do pojawienia się ognia na dachu wieżowca.

W sprawie zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który pomoże ustalić dokładne przyczyny zdarzenia.