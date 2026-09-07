Potężny pożar na złomowisku w Chorzowie. Ogień przeniósł się na halę magazynową

Spis treści Pożar w Chorzowie: ogień dotarł do hali magazynowej

Gęsty, czarny dym pojawił się w poniedziałkowe popołudnie nad Chorzowem. Okazało się, że wybuchł pożar na złomowisku przy ulicy Wiejskiej. Ogień zaczął trawić porzucone na placu wraki samochodów osobowych.

– Pali się na terenie złomowiska kilka wraków samochodów osobowych. Na tę chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych – relacjonował w rozmowie z „Super Expressem” kpt. Michał Adamek ze straży pożarnej w Chorzowie.

Pożar w Chorzowie: ogień dotarł do hali magazynowej

Sytuacja rozwijała się niezwykle dynamicznie i robiła się coraz groźniejsza. Z początku z płomieniami próbowało sobie poradzić pięć zastępów strażackich, jednak wkrótce wezwano posiłki. Zgodnie z informacjami z godziny 15:30 na miejscu działało już osiem jednostek, wspomaganych przez strażaków z pobliskich miast.

Żywioł nie zatrzymał się tylko na złomowisku – ogień przeniósł się do pobliskiej hali magazynowej, gdzie przechowywane były samochodowe części. Służby wciąż prowadzą bardzo intensywną walkę z żywiołem, a czarna chmura dymu jest doskonale widoczna zarówno w samym Chorzowie, jak i w przyległych miejscowościach.

Obecnie brakuje jakichkolwiek doniesień o osobach, które mogłyby ucierpieć w wyniku tego zdarzenia. Nieustalone pozostają także przyczyny pojawienia się ognia na terenie złomowiska. Szczegółowe okoliczności tego groźnego incydentu zostaną zbadane, gdy tylko strażakom uda się całkowicie opanować sytuację.