Kobiety poszukiwane przez śląską policję. Za co ściga je wymiar sprawiedliwości?

Na policyjnej stronie internetowej znaleźć można fotografie i personalia poszukiwanych, na co wcześniej wydały zgodę odpowiednie sądy oraz prokuratury. Śledczym zależy na szybkim ustaleniu miejsca ich pobytu, ponieważ muszą one wziąć udział w zaplanowanych czynnościach procesowych lub trafić do zakładów karnych celem odbycia zasądzonych wyroków.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach tropią kobiety oskarżane o szereg poważnych naruszeń prawa. W dokumentacji spraw pojawiają się między innymi zarzuty udziału w niebezpiecznych bójkach i pobiciach, które mogły skończyć się dla ofiar utratą życia bądź doznaniem ciężkich obrażeń ciała.

Kolejnym powodem wystawienia policyjnych listów gończych jest jawne lekceważenie sądowych zakazów przez uciekinierki. Wiele z nich ignorowało nałożone restrykcje, które dotyczyły chociażby zakazu prowadzenia pojazdów, zajmowania określonych stanowisk zawodowych czy prowadzenia własnej firmy.

Na liście ściganych znalazły się także osoby, które uporczywie odmawiały płacenia alimentów. Unikanie ustawowego obowiązku łożenia na utrzymanie bliskich to kolejne przewinienie, za które grożą poważne konsekwencje prawne i przed którymi uciekają poszukiwane.

Policyjne rejestry wskazują dodatkowo, że niektóre z poszukiwanych kobiet złamały przepisy antynarkotykowe, a dokładnie odpowiadają za nielegalne posiadanie nowych substancji psychoaktywnych.

Gdzie zgłosić informacje o poszukiwanych przez policję w Katowicach?

Śledczy zaznaczają, że udostępnienie danych i zdjęć w sieci znacząco zwiększa szanse na schwytanie osób unikających kary. Każdy świadek posiadający wiedzę o aktualnym miejscu przebywania ściganych proszony jest o pilny kontakt z dowolnym komisariatem lub przekazanie informacji pod bezpłatnym numerem alarmowym 112.

Mundurowi kategorycznie przestrzegają przed samodzielnym podejmowaniem jakichkolwiek działań wobec ukrywających się kobiet. Zatrzymanie uciekinierek należy pozostawić wykwalifikowanym funkcjonariuszom, dlatego optymalnym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest po prostu szybkie poinformowanie odpowiednich służb.

Poniżej prezentujemy zestawienie osób, za którymi Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wystawiła oficjalne listy gończe: