Przyszedł na rozprawę, wyszedł w kajdankach! Poseł Wojciech Król zatrzymany

Decyzja Sądu Okręgowego w Katowicach jest zgodna z wnioskiem prokuratury, która od początku domagała się zastosowania wobec parlamentarzysty tymczasowego aresztowania.

Przypomnijmy, że we wrześniu Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła. Wówczas jednak Sąd Rejonowy Katowice-Wschód nie przychylił się do wniosku śledczych. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję, a zażalenie trafiło do Sądu Okręgowego w Katowicach. Rozpoznanie sprawy było kilkukrotnie przekładane. Ostatecznie, 5 listopada, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec Wojciecha Króla tymczasowego aresztowania na 88 dni.

Poseł Wojciech Król zatrzymany na sali rozpraw

Po ogłoszeniu decyzji parlamentarzysta został zatrzymany na sali sądowej i ma zostać osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach.

Podejrzany w tej chwili został zatrzymany na sali sądowej i zostanie osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zgromadzone i przedstawione przez prokuraturę dowody w wysokim stopniu uprawdopodabniają popełnienie zarzuconych mu przestępstw. W sprawie występują szczególne przesłanki, przede wszystkim obawa matactwa, czyli bezprawnego wpływania na tok postępowania – mówiła dziennikarzom Radia Eska prokurator Agnieszka Marcińczyk.

O co podejrzany jest Wojciech Król?

Poseł Wojciech Król jest podejrzany o korupcję i płatną protekcję w związku z inwestycjami tramwajowymi o wartości blisko 1,9 mld zł, realizowanymi na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Polityk konsekwentnie nie przyznaje się do winy i zaprzecza zarzutom stawianym przez śledczych.