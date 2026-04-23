Poseł Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. Kierowca został zatrzymany

Nie żyje poseł Łukasz Litewka

O tragicznej śmierci Łukasza Litewki poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Lewicy. Niedługo później te niezwykle smutne doniesienia potwierdzili bliscy polityka we wpisie na jego facebookowym profilu.

Jak przekazał w rozmowie z "Super Expressem" aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego katowickiej Komendy Wojewódzkiej Policji, zgłoszenie o wypadku na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej dotarło do służb tuż po godzinie 13:00.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kierujący samochodem Mitsubishi najprawdopodobniej, to są nasze wstępne ustalenia, zasłabł albo zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym rowerem mężczyzną, który jechał od strony Sosnowca. W wyniku tego zdarzenia, pomimo tego, że na miejsce dotarli medycy, powiadomieni przez postronne osoby, rowerzysty nie udało się uratować - powiedział.

Przedstawiciel policji uzupełnił jednocześnie, że w rejonie miejsca wypadku nieustannie pracują służby.

- Prokurator polecił zatrzymać mężczyznę, który kierował samochodem. Jest to 57-letni mieszkaniec Sosnowca. Ten mężczyzna był trzeźwy. Badanie alkomatem nie wykazało w jego organizmie alkoholu, natomiast pobrano mu również krew do dalszych badań na obecność innych środków. W tej chwili czynności jeszcze trwają, o przyczynach mówić jest zupełnie za wcześnie, natomiast będziemy ustalali przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - przekazał.

57-letni kierowca został zatrzymany

W rozmowie z Radiem ESKA głos w sprawie tragicznego wypadku zabrał także Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

- Dzisiaj w godzinach wczesnopopołudniowych na terenie Dąbrowy Górniczej, w rejonie ulicy Kazimierzowskiej, doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz rowerzysty. W jego wyniku śmierć poniósł rowerzysta, który został zidentyfikowany jako poseł Łukasz Litewka. W tej chwili na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora z dąbrowskiej Prokuratury Rejonowej - powiedział.

Rzecznik prokuratury doprecyzował, że czynność realizowana jest przy udziale biegłego z zakresu medycyny sądowej oraz eksperta od wypadków drogowych.

- Wedle wstępnych ustaleń zderzenie miało charakter czołowy. 57-letni kierowca pojazdu uczestniczącego w zajściu został zatrzymany. Poddano go badaniu trzeźwości przy pomocy analizatora wydechu. Badanie to dało wynik negatywny. Niezależnie od tego, prokurator zlecił pobranie od kierowcy materiału do bardziej szczegółowych analiz. Decyzja co do charakteru, w jakim mężczyzna zostanie przesłuchany, podjęta będzie w ciągu najbliższych godzin - zaznaczył.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat