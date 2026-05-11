To jeden z najbardziej wyczekiwanych wieczorów zakupowych w roku, kiedy markowe produkty w FACTORY zyskują ceny, które trudno przebić. Wystarczy pojawić się w outlecie i ruszyć na poszukiwanie okazji. Wchodząc do świata, skupiającego w jednym miejscu najlepsze światowe marki w zawsze atrakcyjnych cenach, wygrywasz już na starcie. Gwarantujemy pozytywne emocje i duże poczucie satysfakcji. Czas na szczegóły.

Poluj na okazje Jungle Night w FACTORY Gliwice z dodatkowym -50% od cen outletowych

Proste zasady i 50% rabaty przez 7 godzin

Zasady Jungle Night są bardzo proste. Kupując minimum dwa produkty danej marki lub w określonym na miejscu progu cenowym, wartość paragonu spada o 50% od cen outletowych. W akcji wezmą udział wszystkie salony obecne w FACTORY, które przy wejściu będą oznaczone logo Jungle Night. Już teraz możesz sprawdzić listę Twoich ulubionych marek, które tego dnia kupisz z tak dużymi, dodatkowymi rabatami: Sprawdź

Wiosenna odsłona Jungle Night potrwa o godzinę dłużej, bo zainteresowanie akcją jest ogromne, a FACTORY chce dać szansę wszystkim miłośnikom dobrych marek. Początek o godz. 15.00. Salony outletowe zostaną zamknięte o 22.00. Pamiętajcie, to oferty dostępne dla każdego, ale tylko podczas Jungle Night 14 maja.

Absolutne „must visit” dla miłośników dobrych marek

To doskonała okazja, by uzupełnić garderobę, odświeżyć szafę z butami, zadebiutować w nowym sportowym stroju czy jeansach, albo zainwestować w wyjątkową bieliznę, biżuterię czy zegarek. Podczas Jungle Night w najlepszych cenach uzupełnisz też produkty dla domu. FACTORY to prawdziwe bogactwo ponad 250 marek, lubianych oraz chętnie kupowanych w Polsce i na świecie w zawsze atrakcyjnych cenach. Poznaj sklepy w FACTORY Gliwice: Sprawdź

Na zakupy podczas Jungle Night każdy ma swój najlepszy sposób. Bardziej skrupulatni planują swoją wizytę wcześniej, by tego wyjątkowego dnia maksymalnie wykorzystać minutę po minucie. Inni spontanicznie poddają się zakupowemu szaleństwu w FACTORY, przyjeżdżają, kupują wyszukane okazje i wracają roześmiani z torbami pełnymi zakupów. Każdy sposób jest dobry na najlepsze rabaty w roku. Jedno jest pewne, kto przyjdzie wcześniej, ten upoluje najwięcej.

Jak dojechać na Jungle Night

FACTORY Gliwice mieści się w wyjątkowo dogodnej lokalizacji dla mieszkańców całego Śląska - tuż przy wjeździe z autostrady A4, a także w sąsiedztwie innych dróg przelotowych, w tym obok popularnej DK78 w kierunku Rybnika. Dojazd z centrum Gliwic zajmuje kierowcom kilkanaście minut. Na miejsce szybko dotrą też mieszkańcy Knurowa, Zabrza i Rybnika.

Przy FACTORY czekają przestronne parkingi, stacje rowerowe i ładowarki dla elektryków. To komfortowe miejsce, niezależnie od tego, czy wpadasz na chwilę, czy planujesz dłuższy pobyt. Sprawdź lokalizację FACTORY Gliwice.

Operatorem FACTORY jest NEINVER, jeden z wiodących właścicieli i zarządców centrów outletowych w Europie.

