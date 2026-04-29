Polski pałac nazywano "Małym Wersalem". Niesamowita historia śląskiej rezydencji

• Imponujący śląski pałac w Świerklańcu, znany jako "Mały Wersal", przez lata budził podziw swoim niezwykłym bogactwem formy.

• Posiadłość rodu Donnersmarcków projektował twórca związany z paryskim Luwrem, a w jej murach gościły najważniejsze postacie ówczesnej Europy.

• Odkrywamy mroczne i fascynujące losy architektonicznej perły, po której dzisiaj pozostały zaledwie nieliczne ślady.

Dzieje pałacu w Świerklańcu. Śląski symbol potęgi Donnersmarcków

Potężna rezydencja zlokalizowana w Świerklańcu nie bez powodu zyskała określenie "Małego Wersalu". Ten imponujący obiekt powstał w XIX wieku na zamówienie wpływowej dynastii Donnersmarcków, stając się natychmiastowym symbolem ich potężnego kapitału oraz wysokiej pozycji społecznej w tej części Europy.

Za koncepcję wizualną odpowiadał wybitny specjalista, Hector-Martin Lefuel. Ten słynny twórca był nadwornym architektem Napoleona III i aktywnie pracował przy prestiżowej przebudowie Luwru. Śląska budowla szybko stała się elitarnym miejscem spotkań, gdzie regularnie podejmowano koronowane głowy z całego kontynentu.

Zniszczenie pałacu w Świerklańcu. Z "Małego Wersalu" zostały tylko zgliszcza

Kres wspaniałej historii nadszedł wraz z końcem II wojny światowej. To właśnie wtedy monumentalny budynek został brutalnie spalony, a niedługo później ostatecznie rozebrany. Współcześnie na próżno szukać tam choćby ruin głównych murów, ponieważ zachował się tylko zarys dawnych fundamentów oraz przestrzenie parkowe.

Jedynym obiektem z całego majestatycznego kompleksu, który zdołał przetrwać do naszych czasów, jest tak zwany Dom Kawalera. Budynek ten, znany również jako Pałac Kawalera, wzniesiono w latach 1903–1906. Zaprojektował go Ernst von Ihne z przeznaczeniem na komfortową willę dla gości oraz młodszych członków familii Donnersmarcków.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pałac w Świerklańcu

10

Dawny park Donnersmarcków w Świerklańcu. Ocalałe rzeźby i wirtualny spacer

Mimo całkowitej zagłady głównej rezydencji, okoliczne tereny zielone zdołały przetrwać dziejowe burze. Rozległy park w Świerklańcu jest dziś prawdziwą atrakcją turystyczną, kryjącą historyczne fontanny, rzeźby i fragmenty dawnej infrastruktury majątkowej. Dawny wygląd pałacowego przepychu można podziwiać dzięki specjalnemu materiałowi wideo. Specjaliści z Carbon Studio przygotowali niezwykłą wizualizację w oparciu o silnik Unreal Engine 4, która precyzyjnie odtwarza wygląd zrujnowanej posiadłości.