Policjant uratował 17 osób z pożaru. Teraz jemu można pomóc. Do akcji wkroczył Terytorials Mateusz!

Dramatyczna akcja w Chorzowie. Łukasz Schön ratował ludzi z pożaru

Sierpniowa noc przy ulicy Morcinka w Chorzowie zamieniła się w prawdziwy koszmar, gdy w jednym z mieszkań wybuchł gwałtowny pożar. Na miejscu tragedii jako pierwsi pojawili się funkcjonariusze policji, a wśród nich był właśnie st. post. Łukasz Schön, który nie zawahał się ani sekundy przed podjęciem ryzyka. Pomimo ogromnego zadymienia i szalejącego żywiołu, mundurowy bez wahania rzucił się do pomocy przerażonym lokatorom. Jego determinacja i odwaga pozwoliły na bezpieczną ewakuację aż 17 osób z objętego płomieniami budynku.

Bohaterska postawa miała jednak niezwykle wysoką cenę, ponieważ młody stróż prawa w trakcie akcji uległ poważnemu zatruciu tlenkiem węgla. Niedotlenienie mózgu wywołało u funkcjonariusza rzadką i nieuleczalną chorobę neurologiczną, znaną jako zespół Lance’a-Adamsa. Ta diagnoza przekreśliła jego dotychczasowe życie i służbę, wymuszając całkowitą zmianę codziennego funkcjonowania.

Kosztowna rehabilitacja. Bohater potrzebuje pilnej pomocy

Obecnie st. post. Łukasz Schön każdego dnia stacza heroiczną walkę ze swoim własnym ciałem, borykając się z potężnymi zaburzeniami równowagi oraz brakiem podstawowej koordynacji ruchowej. By wyciszyć mimowolne i niekontrolowane ruchy, musi regularnie zażywać specjalistyczne leki neurologiczne.

Funkcjonariusz jest całkowicie zależny od wsparcia innych osób, które asystują mu w podstawowych, codziennych czynnościach. Powrót do sprawności wymaga intensywnej i bardzo kosztownej terapii oraz rehabilitacji.

Trwa zbiórka funduszy na leczenie poszkodowanego mundurowego, która ma pokryć ogromne koszty niezbędnej opieki medycznej. Zgromadzone środki pozwolą na opłacenie specjalistycznej rehabilitacji psychologicznej i neurologicznej, a także sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Wesprzeć powrót do zdrowia bohaterskiego policjanta można poprzez specjalną zrzutkę w internecie - KLIKNIJ I POMÓŻ.

Złota Garda na licytację. Piękny gest kaprala Mateusza

W niesienie pomocy dla chorego mundurowego zaangażował się kapral Mateusz, który w tym roku wygrał prestiżowe, amerykańskie zawody Best Warrior Competition. Żołnierz podczas Warszawskich Targów Obronnych został uhonorowany Złotą Gardą, czyli wyjątkową nagrodą przyznawaną przez czytelników Portalu Obronnego. Zamiast jednak zachować trofeum dla siebie, postanowił przekazać statuetkę na specjalną licytację. Całkowity dochód z aukcji trafi bezpośrednio na konto zbiórki wspierającej leczenie i rehabilitację st. post. Łukasza Schöna, który również był nominowany do tego nagrody Złota Garda.

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