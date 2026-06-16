Pijany kierowca jechał wężykiem. Wiózł trumnę ze zwłokami!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-16 20:40

Częstochowscy policjanci zatrzymali 51-latka, który prowadził karawan, mając 2,5 promila alkoholu. Jak się okazało, nietrzeźwy mężczyzna wiózł trumnę z ciałem. Mundurowi ujęli kierowcę dzięki reakcji świadka zaniepokojonego jazdą wężykiem.

Pijany kierowca wiózł trumnę
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Zatrzymanie karawanu w Częstochowie. Kierowca z Radomska był kompletnie pijany

Sygnał o podejrzanie zachowującym się na drodze kierowcy wpłynął do częstochowskiej komendy około godziny 9.30. Świadek zgłosił, że ulicą Częstochowską w miejscowości Radostków jedzie wężykiem karawan. Funkcjonariusze drogówki od razu rozpoczęli poszukiwania auta i szybko namierzyli je na ulicy Okulickiego w Częstochowie. Zatrzymali pojazd pogrzebowy do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Badanie alkomatem wykazało u niego dokładnie 2,5 promila alkoholu.

Sonda
Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe?

Pijany 51-latek wiózł zwłoki. Grożą mu surowe konsekwencje

W dodatku mężczyzna przewoził w części ładunkowej trumnę z ciałem zmarłego. Na miejsce wezwano innego, tym razem trzeźwego pracownika tego samego zakładu pogrzebowego i przekazano mu auto. Częstochowska policja zaznacza, że złapanie kompletnie pijanego kierowcy karawanu było możliwe wyłącznie dzięki postawie świadka. Teraz 51-letni kierowca stanie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, a także dotkliwa grzywna i wieloletni zakaz siadania za kółkiem.

QUIZ: Śląskie atrakcje turystyczne. Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 10
Stalowy dom to udany eksperyment architektoniczny i ciekawostka turystyczna. Znajduje się w:
Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy
pijany kierowca