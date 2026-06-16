Pijany kierowca jechał wężykiem. Wiózł trumnę ze zwłokami!

Zatrzymanie karawanu w Częstochowie. Kierowca z Radomska był kompletnie pijany

Sygnał o podejrzanie zachowującym się na drodze kierowcy wpłynął do częstochowskiej komendy około godziny 9.30. Świadek zgłosił, że ulicą Częstochowską w miejscowości Radostków jedzie wężykiem karawan. Funkcjonariusze drogówki od razu rozpoczęli poszukiwania auta i szybko namierzyli je na ulicy Okulickiego w Częstochowie. Zatrzymali pojazd pogrzebowy do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Badanie alkomatem wykazało u niego dokładnie 2,5 promila alkoholu.

Sonda Czy kary dla pijanych kierowców powinny być wyższe? Tak Nie Trudno powiedzieć

Pijany 51-latek wiózł zwłoki. Grożą mu surowe konsekwencje

W dodatku mężczyzna przewoził w części ładunkowej trumnę z ciałem zmarłego. Na miejsce wezwano innego, tym razem trzeźwego pracownika tego samego zakładu pogrzebowego i przekazano mu auto. Częstochowska policja zaznacza, że złapanie kompletnie pijanego kierowcy karawanu było możliwe wyłącznie dzięki postawie świadka. Teraz 51-letni kierowca stanie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, a także dotkliwa grzywna i wieloletni zakaz siadania za kółkiem.

W karawanie trumna z ciałem, a za kierownicą kompletnie pijany 51-latek ⤵ https://t.co/vzhld4NtrA@PolskaPolicja pic.twitter.com/ewLNL2MG5e— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) June 16, 2026

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